ABD'li tarih profesörü AKP'li trolün yalanına isyan etti: Bunu asla söylemedim!

AKP’li troller, en sonunda ABD’li tarihçi Prof. Dr. Ryan Gingeras’ı da çıldırttı. Gingeras, söylemediği şeyleri kendi ağzından paylaşan bir trol hesaba, sosyal medya üzerinden cevap verdi. Prof. Dr. Gingeras, söz konusu paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı: “A) Asla söylemedim. B) Bunu (sözleri) onaylamıyorum. C) İnsanların neden bu tür ifadeleri ikna edici bulduğundan emin değilim.”







Prof. Dr. Gingeras’ın söz konusu paylaşımı kısa sürede ‘viral’ oldu. bunun üzerine Gingeras yeni bir paylaşım daha yaptı ve şunları söyledi: “Bu şimdiye kadar aldığım en viral tweet ve nedenini anlamıyorum.”





Derin devlet hakkında son dönemde yapılan bazı paylaşımlarda ABD’li profesör Ryan Gingeras’a izafe edilerek bir söz paylaşılıyordu. Gingeras’a atfedilen sözleri ilk paylaşan kişi ise Takvim Gazetesi yazarı Ergün Diler’di. Ardından iddiada geçen sözler, troller arasında yayıldı. Aynı paylaşım defalarca yapıldı.







Söz konusu paylaşımlarda, “ABD’li Profesör Ryan Gingeras; Türk derin devleti artık ölü numarası yapmaktan vazgeçti, hazırladığı planları hayata geçiriyor ve hiç bir güç buna engel olamıyor. Türk Derin Devletinin dünya üzerindeki bütün hücreleri uyanmış durumda.” ifadeleri kullanılıyordu.





Ancak Gingeras, söz konusu paylaşımda kendisine atfedilen ifadeleri asla kullanmadığını açıkladı. Gingeras’ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şöyle:







