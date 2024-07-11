ABD'nin Almanya’ya hipersonik füze konuşlandırma kararına Rusya'dan tepki

Samanyoluhaber.com - Moskova







Pentagon’un açıklamasında, “ABD, görev gücünün uzun menzilli atış kabiliyetinin kalıcı olarak konuşlandırılmasına yönelik plan kapsamında 2026 yılından itibaren aralıklı olarak Almanya’ya uzun menzilli silahlar yerleştirmeye başlayacak” ifadesi yer aldı.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD füzelerinin Almanya'ya konuşlandırılmasına, askeri müdahale dahil karşılık verecekleri konusunda uyardı.Ryabkov, Moskova'nın Almanya'ya ABD füzeleri konuşlandırma planlarına "gergin olmadan" askeri bir yanıt hazırlayacağını söyledi. Putin daha önce Rusya'nın Amerikan füzelerinin bir yere konuşlandırılmasına aynı şekilde karşılık vereceğini söylemişti.