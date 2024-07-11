Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Almanya’ya hipersonik füze konuşlandırma kararına Rusya'dan tepki /11 Temmuz 2024 13:45

ABD'nin Almanya’ya hipersonik füze konuşlandırma kararına Rusya'dan tepki

Washington’un, 2026 yılından itibaren Almanya’ya hipersonik silahlar da dahil olmak üzere uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırmaya başlayacağını açıklaması üzerine Moskova anında tepki gösterdi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Pentagon’un açıklamasında, “ABD, görev gücünün uzun menzilli atış kabiliyetinin kalıcı olarak konuşlandırılmasına yönelik plan kapsamında 2026 yılından itibaren aralıklı olarak Almanya’ya uzun menzilli silahlar yerleştirmeye başlayacak” ifadesi yer aldı.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD füzelerinin Almanya'ya konuşlandırılmasına, askeri müdahale dahil karşılık verecekleri konusunda uyardı.

Ryabkov, Moskova'nın Almanya'ya ABD füzeleri konuşlandırma planlarına "gergin olmadan" askeri bir yanıt hazırlayacağını söyledi. Putin daha önce Rusya'nın Amerikan füzelerinin bir yere konuşlandırılmasına aynı şekilde karşılık vereceğini söylemişti.
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