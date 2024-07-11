Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken seçim anketi: CHP birinci parti, MHP'de 3.3 puanlık düşüş /11 Temmuz 2024 13:38

Dikkat çeken seçim anketi: CHP birinci parti, MHP'de 3.3 puanlık düşüş

MetroPOLL Araştırma, haziran ayında yaptığı "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre AKP aradaki farkı kapatsa da CHP birinci parti oldu. MHP ise bir önceki araştırmaya göre 3,3 puan geriledi.

SHABER3.COM

MetroPOLL Araştırma, "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin haziran ayındaki sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anketin sonuçlarına göre CHP, kararsızlar dağıtıldığı zaman yüzde 32,8 ile birinci parti olma özelliğini sürdürdü. Mayıs ayı araştırmasında yüzde 30'un altına gerileyen AKP ise 3,3 puan artarak yüzde 32,4 oy aldı.

AKP'nin aldığı oy ile MHP'deki gerilemenin aynı olması dikkat çekti. MHP yüzde 7 ile baraj seviyesinde oy aldı.

2 ay içinde oylarını 2 puan yükselten DEM Parti ise yüzde 10'u geçti.

28 ilde 5-11 Haziran tarihleri arasında toplam 1500 kişi ile yapılan çalışmanın sonuçları şöyle:

CHP - yüzde 32.8
AKP - yüzde 32.4
DEM Parti - yüzde 10.5
MHP - yüzde 7
YRP - yüzde 4.5
İYİ Parti - yüzde 5.8
Diğer - yüzde 7
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dikkat çeken seçim anketi: CHP birinci parti, MHP'de 3.3... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:25:23