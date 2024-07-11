Dikkat çeken seçim anketi: CHP birinci parti, MHP'de 3.3 puanlık düşüş

28 ilde 5-11 Haziran tarihleri arasında toplam 1500 kişi ile yapılan çalışmanın sonuçları şöyle:





MetroPOLL Araştırma, "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin haziran ayındaki sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.Anketin sonuçlarına göre CHP, kararsızlar dağıtıldığı zaman yüzde 32,8 ile birinci parti olma özelliğini sürdürdü. Mayıs ayı araştırmasında yüzde 30'un altına gerileyen AKP ise 3,3 puan artarak yüzde 32,4 oy aldı.AKP'nin aldığı oy ile MHP'deki gerilemenin aynı olması dikkat çekti. MHP yüzde 7 ile baraj seviyesinde oy aldı.2 ay içinde oylarını 2 puan yükselten DEM Parti ise yüzde 10'u geçti.CHP - yüzde 32.8AKP - yüzde 32.4DEM Parti - yüzde 10.5MHP - yüzde 7YRP - yüzde 4.5İYİ Parti - yüzde 5.8Diğer - yüzde 7