CHP'den Boğaziçi 'kayyımına' suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bazı milletvekillerinin kayyum rektör Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne girişlerinin engellenmesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



BirGün'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte başsavcılığa yaptıkları başvuru öncesi Ankara Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.



Milletvekilleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi'nin 5 Temmuz'da yapılan 157. mezuniyet törenine gitmek ve 1279 gündür devam eden eyleme destek vermek istediklerini belirten Özçağdaş, girişlerinin Naci İnci'nin talimatıyla engellendiğini hatırlattı.



Milletvekillerinin parlamenter denetim görevlerinin bulunduğuna dikkat çeken Özçağdaş, bu görevlerinin engellenmesi nedeniyle "görevi kötüye kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.



CHP İzmir Milletvekili Yüksek Taşkın da Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlerin, eğitim akışını bozmadan uzun zamandan bu yana devam ettiğini dile getirdi.



Konuyla ilgili soru önergesi de verdiklerini aktaran Taşkın, "Biz asla onları yalnız bırakmayacağız. Tam da bu nedenle orada yaşananların anlaşılması ve Meclis denetimine tabi olması için araştırma önerisi verdik. Bu onurlu ve barışçıl direnişin her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.



5 Temmuz günü, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden mezuniyet töreninde eylem yapan öğrencilere ve akademisyenlere destek olmak için içeri girmek isteyen CHP heyeti güvenlik güçlerinin engelliyle karşılaşmıştı. İnci'den talimat aldıkları belirtilen güvenlik güçleri, kol kola girerek vekilleri üniversiteye almamıştı.