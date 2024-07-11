NATO’nun Rusya'ya yönelik politika önerileri

Washington’da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde sınırları zorlayıcı bazı kararlar alındı ve bazı açıklamalar yapıldı.







75 yıl önce NATO’nun kararlaştırıldığı, Washington'daki zirve alanında, bütün üye ülke liderleri ABD Başkanı Joe Biden ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı.

Oturumlarda NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti ile savunma endüstrisiyle işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alındı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı açılış konuşmasında, Asya-Pasifik'te ortaklıkların güçlendirilmesinin önemine işaret etti ve “Bu, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmayla mücadele etmek için önemli." dedi.Aslında NATO 75 yıl önce o zamanki SSCB refleksi ile kurulmuştu ve bugün de Rusya refleksi ile konsolide olmaya devan ediyor. Çünkü o gün olduğu gibi bugün de NATO ülkeleri Rusya'ya stratejik yaklaşım konusunda öneriler geliştirmeyi planlıyor.NATO’dan yayınlanan beyanda, aynı zamanda örgütün Rusya için bir tehdit oluşturmadığı da vurgulanıyor. Ama NATO Bildirgesinde, "Bir sonraki zirvemizde değişen güvenlik ortamını dikkate alarak NATO'nun Rusya'ya yönelik stratejik yaklaşımına ilişkin öneriler geliştireceğiz" de deniyor. İttifak, tavsiyelere duyulan ihtiyacı Rusya'nın “saldırgan eylemlerini” durdurma arzusuyla açıklıyor.Washington'daki NATO zirvesinin ardından yayınlanan deklarasyon, Moskova'nın "askeri yeteneklerini yeniden inşa etmeye ve genişletmeye" devam etmesi nedeniyle Rusya'yı ittifak için uzun vadeli bir tehdit olarak nitelendiriyor. “NATO çatışma arayışında değil ve Rusya için bir tehdit oluşturmuyor’’ denilen açıklamada, riski azaltmak ve gerilimin tırmanmasını önlemek için Moskova ile iletişim kanalları kurmaya istekli olmaya devam edecekleri belirtiliyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile yaşanan çatışmada kazandığı zaferin ittifak için en büyük risk olduğunu söyledi. Ona göre, Rusya Federasyonu'nun zaferi ittifakın diğer rakiplerini (İran, Kuzey Kore ve Çin) güçlendirecek.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın, Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin silah rezervleri ve üretim yetenekleri ile farklı üye devletlerin silahlarının uyumluluğu açısından "büyük boşlukları" ortaya çıkardığını söyledi.Zirve çerçevesinde savunma harcamalarının artırılmasına yönelik kararlar alınacağını ve askeri sanayiyi canlandırmaya yönelik savunma emirleri alınacağını kaydetti. NATO Genel sekreteri ayrıca bloğun farklı ülkeleri tarafından ortak silah üretimi için yeni fırsatlar sunulacağını da sözlerine ekledi.NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah temini de dahil olmak üzere askeri yardım sağlıyor. Avrupa'da bu arka plana karşı askeri rezervlerin tükendiği kaydedildi. NATO, Kiev'in taleplerinin bloğun yeteneklerini aştığını vurguladı.NATO askeri komitesi başkanı Amiral Rob Bauer, daha ucuz silahların geliştirilmesi çağrısında bulunarak, insansız hava araçlarının çok daha pahalı olan tankları yok edebileceğini, maliyeti de birkaç kat daha fazla olan füzelerin ise insansız hava araçlarını yok etmek için kullanıldığını belirtti. "Sahip olduğumuz yüksek kaliteli, çok pahalı silahların sayısını, daha az değerli amaçlara yönelik daha ucuz silahlar lehine dengelememiz gerekiyor" dedi.Buna karşılık, Rus yetkililer defalarca askeri üretimde artış olduğunu duyurdu. Aralık 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birliklere silah ve teçhizat tedariğinin 2022'ye göre üç katına çıktığını ve büyümenin 2024'te de devam edeceğini söyledi. Ona göre, savunma işletmeleri bir "işgücü atılımı" gerçekleştirdi, bazıları üç vardiya halinde çalışıyor ve ordunun arzı gelişiyor.NATO zirvesinde konuşan ABD başkanı Joe Biden, Rusya askeri-endüstriyel kompleksini savaş temeline oturtarak silah üretimini önemli ölçüde artırdığını ve NATO'nun geride kalmayı göze almasının mümkün olmadığını söyledi.Joe Biden, Rusya’nın "savaş durumuna" geçerek silah, mühimmat ve teçhizat üretimini önemli ölçüde artırdığını söyledi. Amerikan başkanına göre NATO ittifakın bu durumda Rusya’nın gerisinde kalmaması gerekiyor.Joe Biden, Ukrayna'nın ittifakın tam desteğiyle Rusya'yı "durdurabileceğini ve durdurduğunu" söyledi. Biden, Rusya’nın bu savaşı kazanması halinde Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğine inanıyor.Ona göre Vladimir Putin "Ukrayna'yı tamamen boyunduruk altına almaktan, kültürünü yok etmekten ve Ukrayna demokrasisine son vermekten başka bir şey istemiyor."Müttefik Ülkeler Kongresi'nin ilk gününde yıldönümü toplantısının en önemli konularından biri olan Ukrayna'nın geleceği üzerine aktif bir tartışma başladı. Joe Biden, hava savunmasını desteklemek için müttefiklerden Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla tahsis edildiğini duyurdu.