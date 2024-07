Erdoğan, ABD medyasına konuştu: Biden'la farklı düşünüyoruz

Erdoğan, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin çok daha büyük çatışmalara dönüşme potansiyeli taşıdığını da söylerken, Rusya-Ukrayna savaşında ise Türkiye'nin bir taraf olmayacağını dile getirdi.







Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın sayılı medya kuruluşlarından biri olan Newsweek'e açıklamalarda bulundu. NATO Liderler Zirvesi için Washington'da bulunan Erdoğan, Newsweek'in sorularına yazılı yanıt vererek birçok konuyu gündeme getirdi.Haberde, "ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın savaş alanındaki ilerleyişine karşı Ukrayna'ya uluslararası destek sağlamaya ve Gazze'de devam eden savaşı sırasında İsrail'e verdiği desteğe yönelik eleştirileri yumuşatmaya çalışırken, ABD lideri müttefiki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen etkili bir muhalif sesle karşı karşıya" ifadesi kullanıldı.Newsweek'e konuşan Erdoğan, "Çözüm daha fazla kan dökülmesi ve acı çekilmesi değil, diyalog yoluyla kalıcı bir barışın sağlanmasıdır" dedi. "Bazı Batılı müttefiklerimizin Rusya'ya yönelik tutumu yangına körükle gitmekten başka bir işe yaramadı. Bu da Ukrayna'ya yarardan çok zarar getirdi. Buna karşılık biz, savaşan her iki tarafla da diyalog kurarak onları barışa yaklaştırmaya çalıştık" dedi."Meselelere gizli ajandaların kodlarıyla ve duygusal reflekslerle değil, samimiyetle ve rasyonel yol haritalarıyla yaklaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyerek ilerliyoruz. Züccaciye dükkanına girmiş boğa gibi (Editörün notu: Newsweek'in haberinde İngilizce olarak beceriksizliği ifade eden like a bull in a china shop deyimi kullanılmıştır) davranarak böylesine hassas süreçleri ilerletmek mümkün değildir" ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her konuda aynı fikirde olmadığını söyleyen Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile de benzer bir durumda olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Ankara-Washington hattında sükunet ve çalkantı dönemleri arasında gidip gelen köklü bir doğası olduğunu söylerken Suriye'de omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne ABD'nin destek vermesi gerekçesiyle Washington'ı eleştirdi. Erdoğan, "Sayın Biden ve benim bu konuda farklı görüşlerimiz var" derken Biden ile "insan hakları konusunda farklı görüşlere sahip olduklarını" söyledi.Erdoğan, "Masum insanların tedavi için gittikleri hastanelerde, ambulanslarda, pazar yerlerinde, insani yardım dağıtılan merkezlerde ve güvenli olarak tanımlanan bölgelerde İsrail tarafından acımasızca öldürülmesinin en ağır insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz" dedi. Erdoğan, "Ancak ABD yönetimi bu ihlalleri görmezden geliyor ve İsrail'e en büyük desteği veriyor. Bunu da bu ihlallere ortak olma pahasına yapıyorlar" ifadesini kullandı."Erdoğan, "İsrail'in başta Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine yönelik tehditleri ve çatışmayı bölge geneline yayma girişimleri sona ermelidir. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.