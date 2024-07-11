Türkiye bu skandalı konuşuyor: Bakan eşi için uçak mı indirildi?

Türk Hava Yolları’nın bünyesinde bulunan A Jet, gecikmeler, uçuşun başlamasına dakikalar kala kokpiti terk eden pilotlar ve Milano’ya inmeye 45 dakika kalmışken, açıklanmayan nedenle 1,5 saatlik uçuşla geri dönen uçak gibi skandallarla gündeme gelen A Jet, yeni bir skandalı daha patlattı.



Gazeteci Fatih Altaylı, A Jet firmasının bir bakanın eşi ve çocuğu için uçağın durdurulduğunu açıklamıştı. Altaylı, “Bodrum havalimanından Ankara’ya uçacak A Jet uçağı. Uçuşun başlamasına dakikalar var. Yolcular uçağa binmek üzere. Havalimanındaki A Jet yetkilisine bir telefon geliyor. ‘Bakan …… …… Bey’in eşi ve üç çocuğu havalimanında. Mutlaka uçmaları gerekiyor.’ Havalimanındaki A Jet personeli şaşırır. Biniş kartları verilmiş, kontuar kapanmıştır. Yapabilecekleri bir şey yok gibidir” dedi.



Altaylı, yazısının devamında “Birkaç dakika sonra telefon tekrar çalar. ‘Hanımefendi bekliyor, çabuk olun.’ Sonunda ilk sırada oturan öğretim görevlisi tıp profesörü bir beyefendi ve ailesinin biniş kartları kavga gürültü iptal edilir, yerlerine Bakan Bey’in eşi ve çocukları oturtulur. Büyük tartışma çıkar, hakaretler, dava tehditleri havalarda uçuşur ama Bakan eşi uçurulur. Bakan Bey Batı ülkelerinde böyle bir şey görmüş müdür bilmiyorum ama olayı bana aktaran eski siyasetçi ‘Ben böyle bir şey hayatımda görmedim’ der” ifadelerini sarf etti.



PolitikYol’da yer alan habere göre, Altaylı’nın yazısında bahsettiği bakanın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eşi ve çocuğu olduğu öne sürüldü.



Şimşek geçtiğimiz günlerde “Yıllarca ben batıda yaşamış bir insanım. 10 yıl İngiltere’de yaşadım, Amerika’da ve bir sürü Avrupa ülkesinde. Yani dünyanın başka bir ülkesinde ben şu kredi kartına taksit meselesini bilmiyorum. Böyle bir şey yok yani” demişti. Altaylı yazısında “Bakan Bey Batı ülkelerinde böyle bir şey görmüş müdür bilmiyorum” diyerek Şimşek’i işaret ettiği söyleniyor.



Bakanlıktan ve Mehmet Şimşek’ten bu olayla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi.