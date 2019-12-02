Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye uyarısı /02 Aralık 2019 16:30

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki Amerikan vatandaşlarına e-posta üzerinden uyarı gönderdi. Mesajda tatil mevsimi sırasında Türkiye’de güvenlik önlemlerinin arttırıldığına dikkat çekiliyor.

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Avrupa genelinde radikal grupların saldırıları yaşanırken Türkiye’ye yönelik saldırı olasılığının da devam ettiği belirtilen mesajda, terör örgütü üyelerinin özellikle turistik mekanlar, alışveriş merkezleri, havalimanları, gece kulüpleri, restoranlar, ibadethaneler, otogarlar ve batılı turistlerin sık sık tercih ettikleri mekanlara yoğunlaştıkları ifade ediliyor.

Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına kalabalık yerlere giderken dikkatli olmaları, güvenlik planlarını gözden geçirmeleri, çevrelerine sürekli olarak dikkat etmeleri ve medyadaki haber ve uyarıları takip etmeleri uyarısında bulunuyor.
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