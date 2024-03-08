ABD'nin Gazze'ye yaptığı insani yardım 5 kişinin ölümüne sebep oldu

İsrail medyasının Gazze'den aktardığı haberlere göre, Cuma günü öğleden sonra Gazze'de en az beş kişi, ABD tarafından havadan atılan yardım paketlerinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.







İddialara göre buna, "insani yardım paketlerinin üzerindeki paraşütlerin açılmaması" sebep oldu.





Ölenlerin yanı sıra, yardım paketlerinin düşmesi sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.





Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için İsrail tarafıyla görüştüklerini söylemişti.





ABD makamları, geçtiğimiz hafta boyunca Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere Fransa, Mısır ve Ürdün ile koordinasyon halinde olduklarını söylemişti.