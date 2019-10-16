Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin ikinci kez kara listeye aldığı Soylu konuştu: İlk yaptırımdan sonra... /16 Ekim 2019 10:03

ABD'nin ikinci kez kara listeye aldığı Soylu konuştu: İlk yaptırımdan sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili konuştu. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" dedi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump öncesinde duyurusunu yaptığı, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı. Kararnamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan herhangi bir yaptırım bulunmuyordu.

Kara listeye alınan Akar, Soylu ve Dönmez'in ABD'de varlıkları dondurulmuş ve bu bakanlarla ABD'nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirilmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'nin ikinci kez kara listeye aldığı Soylu konuştu:... Sonraki Haber >>

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kaza anları kameralara yansıdı

Kaza anları kameralara yansıdı

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Yıldırımın kamyona düşme anı!

Yıldırımın kamyona düşme anı!

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:53