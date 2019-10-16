ABD'nin ikinci kez kara listeye aldığı Soylu konuştu: İlk yaptırımdan sonra...

ABD Başkanı Donald Trump öncesinde duyurusunu yaptığı, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı. Kararnamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan herhangi bir yaptırım bulunmuyordu.







Kara listeye alınan Akar, Soylu ve Dönmez'in ABD'de varlıkları dondurulmuş ve bu bakanlarla ABD'nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirilmişti.



