ABD'nin Suriye'deki iki üssüne saldırı

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ile Şeddadi'deki üslerine saldırılar devam ediyor.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ABD ordusunun Deyrizor ile Haseke illerinde Şeddadi ile Ömer petrol sahasındaki üslerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken, can kaybı olmadığı belirtildi.



30 Ekim’de ABD güçlerinin Deyrizor'da konuşlandığı Ömer petrol sahsıyla Koniko doğal gaz üssüne roket saldırısı düzenlenmiş, ardından aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, Deyrizor’un El Bukemal ilçesi ile Havicet Haşşam köyündeki İran destekli gruplara hava saldırıları düzenlenmişti.



Suriye'de son günlerde Tanaf bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.