2024 yılı 'altın yılı' olacak: Yeni zirveler yakın, sakın bozdurmayın!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların daha geniş alana yayılabileceği endişesi ile ons altın fiyatları 2 bin doları geçti. Dün gün içinde 2 bin doların altına düşse de Dünya Bankası’ndan gelen açıklamalarla yeniden 2 bin doların üzerine çıktı. Uzmanlar yeni zirvelerin yakın olduğunu söylüyor.



Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un araştırma haberi şöyle: Altının Cuma gününü İsrail-Filistin çatışması kaynaklı haberlerin etkisiyle Mayıs'tan bu yana ilk kez 2 bin doların üzerinde kapanırken yeni haftanın ilk işlem gününde de bu kritik eşiği yeniden geçti. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasından bu yana en çok kazananlardan biri olarak öne çıkan altın bu dönemde yüzde 8'den fazla değer kazandı.



Dün gün içinde 2 bin 6 dolara kadar yükselen ons altın gözünü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 65 dolara dikti. Gram altın tarafında da yükselişine devam eden altında 1.873 TL ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Uzmanlar gram altının yılı 2 bin TL'nin üzerinde kapatabileceğini söylüyor.



Öte yandan, piyasalar bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) da dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarını yakından izleyecek. Piyasalar aynı zamanda Fed'in çarşamba günkü faiz oranı kararı öncesinde ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni borçlanma planına da odaklanmış durumda.



Açıklanacak plan, ABD Hazinesi'nin genişleyen bütçe açığını finanse etmek için uzun vadeli tahvil ihraçlarını ne ölçüde artıracağını ortaya koyacak. Şimdiye kadarki ihraçlar, getirilerin küresel mali kriz öncesinden bu yana en yüksek seviyelere yükselmesine neden olmuştu.



DÜNYA BANKASI'NDAN "ÇİFTE ŞOK" UYARISI



Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu aksaklıklar üzerine Orta Doğu'daki son çatışmanın tırmanmasının küresel emtia piyasalarında "çifte şoka" neden olabileceği ve emtia piyasalarını "tehlikeli sulara" itebileceği uyarısında bulundu. Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Ekim 2023 sayısını "Jeopolitik Risklerin Gölgesinde" başlığıyla yayımladı.



Raporda, Orta Doğu'da yaşanan son çatışmaların, son yıllarda sıra dışı şokların etkileriyle mücadele eden emtia piyasalarında önemli bir belirsizlik yarattığı aktarıldı.ALTIN FİYATLARI ÇATIŞMALARDAN SONRA YÜZDE 8 ARTTI



Raporda, politika yapıcıların tetikte olmaları gerektiği vurgulanarak başta altın olmak üzere bazı emtiaların görünüme ilişkin uyarılarda bulunduğuna işaret edildi.



Altın fiyatlarının çatışmanın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 8 arttığı kaydedilen raporda, altın fiyatlarının jeopolitik kaygılarla benzersiz bir ilişkisi olduğu, çatışma ve belirsizlik dönemlerinde bu artışların sıklıkla "yatırımcı güveninin erozyona uğradığına" işaret ettiği ifade edildi. Raporda, çatışmanın artması halinde gelişmekte olan ülkelerdeki politika yapıcıların manşet enflasyondaki olası artışı yönetmek için adımlar atmasının gerekeceği belirtildi.



Raporda, küresel ekonominin büyük bir petrol fiyatı şokuyla başa çıkma konusunda 1970'lerdekinden çok daha iyi bir konumda olduğu, buna rağmen Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu aksaklıkların üzerine Orta Doğu'daki son çatışmaların tırmanmasının küresel emtia piyasalarını "tehlikeli sulara" itebileceği vurgulandı.



Raporda, petrol arzında "küçük bir aksama" olması durumunda petrolün varilinin 102 dolara, "orta düzeyde aksama"da 121 dolara, "büyük bir aksama" senaryosunda ise 157 dolara kadar çıkmasının öngörüldüğü bildirildi.



Raporda, enerji fiyatlarının ise bu yıl yüzde 28,8 ve gelecek yıl yüzde 4,5 düşeceğinin tahmin edildiği belirtilerek Brent tipi ham petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 84 dolar olmasının, küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla gelecek yıl ise varil başına ortalama 81 dolara düşmesinin beklendiği bildirildi.



GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE



Jeopolitik risklerin yükselttiği ons altın fiyatları ve dolar TL’de yaşanan yukarı yönlü ivme gram altın fiyatlarına rekor olarak yansıdı. Bu yıl en çok kazandıran yatırım araçlarında başı çeken gram altın yıl başından bu yana yüzde 65’ten fazla değer kazandı. Dün yaşanan yükselişle beraber gram altın fiyatları Kapalıçarşı’da 1.873 TL ile tüm zamanların rekoru kırdı.



“GRAM ALTIN YILI 2 BİN TL’NİN ÜZERİNDE KAPATIR”



Jeopolitik risk ve Ortadoğu’daki gerilim ile altın ons fiyatı beş ay aradan sonra 2.000 dolar seviyesinin üzerini test ettiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, " Gram altın ise 1.873 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın ons fiyatında kısa vade 1.930-2.030 dolar aralığı, gram fiyatında ise 1.780-1.880 TL aralığı takibimizde olacak.



Ancak gram altın fiyatında 1.880 TL seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yılı 2.000 TL’nin üzerinde tamamlayabilir. 2024 yılında ise 2.500- 2.700 TL aralığı test edilebilir. Altının gram fiyatı kısa vadeli bir gerileme sonrasında yeni rekor ile karşımızda olabilir. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görüyorum. Elinde bulunduranlar satmak için acele etmemeli. Altının ons fiyatı ise 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar yükselebilir. 2024 yılında altın ‘altın’ çağını yaşayacak" dedi.

