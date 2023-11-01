Samanyolu Haber /Spor / Filistin bayrağı açan taraftarların kombineleri iptal edildi /01 Kasım 2023 01:43

Filistin bayrağı açan taraftarların kombineleri iptal edildi

Celtic, deplasmanda oynanan Hearts maçında Filistin bayrağı açan taraftar grubu üyelerinin kombinelerini iptal etti.

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İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin’e destek veren ‘Yeşil Tugay’ (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi. Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı.

Kulübün ‘Yeşil Tugay’ üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA’nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.

HEARTS DEPLASMANINDA FİLİSTİN’E DESTEK VERMİŞLERDİ

Kulüp yönetiminin eleştirilerine rağmen Celtic taraftarları, Hearts ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Filistin’e desteklerini sürdürmüştü. Hearts maçında takımlarını deplasmanda desteklemek için tribündeki yerini alan yüzlerce Celtic taraftarı, Filistin bayrağı açmıştı.

Konu ile ilgili açıklama yapan taraftar grubu, “Futbol taraftarlarının, sıradan vatandaşların toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi tribünlerde de siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğuna dair inancımız sarsılmaz. Celtic Kulübünün tarihini ve geleneklerini küçümseyen elitist bir yönetim kurulu tarafından dikte edilmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
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