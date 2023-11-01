Filistin bayrağı açan taraftarların kombineleri iptal edildi

Kulübün ‘Yeşil Tugay’ üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA’nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.





İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin’e destek veren ‘Yeşil Tugay’ (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi. Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı.Kulüp yönetiminin eleştirilerine rağmen Celtic taraftarları, Hearts ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Filistin’e desteklerini sürdürmüştü. Hearts maçında takımlarını deplasmanda desteklemek için tribündeki yerini alan yüzlerce Celtic taraftarı, Filistin bayrağı açmıştı.Konu ile ilgili açıklama yapan taraftar grubu, “Futbol taraftarlarının, sıradan vatandaşların toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi tribünlerde de siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğuna dair inancımız sarsılmaz. Celtic Kulübünün tarihini ve geleneklerini küçümseyen elitist bir yönetim kurulu tarafından dikte edilmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.