Abdulhamit Gül Kaşıkçı dosyası yüzünden mi istifa etti ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, Cemal Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a devretmeye yanaşmadığı için zorla istifa ettirildiğini iddia etti.

Muharrem Erkek, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 tarihinde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasına ilişkin dikkati çeken bir iddiada bulundu.



Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erkek, "Saray İktidarı, #CemalKaşıkçı dosyasıyla birlikte yargı yetkisini ve aslında egemenlik hakkını bir avuç dolar için devretti. Gerçek beka sorunu budur. Bu konudaki iddialar ise oldukça vahim" dedi.







Erkek, şöyle devam etti: "Önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, #Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a devretmeye yanaşmadığı için gözden çıkarılmış ve zorla istifa ettirilmiş. Yerine devri onaylayacak bir Bakan atanmış. Saray İktidarı ülkemizin itibarını satacak kadar acz içinde..."



