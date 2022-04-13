AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı istifa etti

AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.





Çağırıcı, istifasını sosyal medyadan yayımladığı bir paylaşımla duyurdu.









Çağrıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletime hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum.





15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım.





Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlanması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım.