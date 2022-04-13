Samanyolu Haber /Gündem / "Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar" /13 Nisan 2022 00:44

"Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar"

e-devlet sismindeki kimi bilgilerin internet ortamında sızdırıldığı iddiası sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Söz konusu iddiayla ilgili olarak Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadeleri kullanıldı.

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Dönem dönem gündeme gelen internet üzerinden bilgi sızdırma konusunda tartışma konusu olan ise bu kez e-devlet sistemi oldu.

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen iddiaya göre bazı devlet görevlilerinin de içinde bulunduğu kişilerin bilgileri internette dolaşıyor.

"GÜNCEL ADRESLER DE VAR"

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre e-devlet bilgilerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Söz konusu iddia ilk olarak, Youtube'da çektiği videolarla tanınan Mesut Çevik'in Twitter paylaşımıyla gündeme geldi. Çevik, "Kimlik fotoğraflarına ve güncel adreslere kadar her şey var" dedi.



Mesut Çevik'in bu tweetine yanıt teknoloji videolarıyla tanınan Ekin Kollama'dan geldi.

Ekin Kollama, "Kimlik fotoğrafları ve güncel numaralar geziyor" iddiasında bulundu.

DEVLET GÖREVLİLERİ HAKKINDA İDDİA

Öte yandan, İbrahim Haskoloğlu ise, "E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullandı.
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