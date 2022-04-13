Dönem dönem gündeme gelen internet üzerinden bilgi sızdırma konusunda tartışma konusu olan ise bu kez e-devlet sistemi oldu.





Sosyal medya üzerinden gündeme gelen iddiaya göre bazı devlet görevlilerinin de içinde bulunduğu kişilerin bilgileri internette dolaşıyor.







"GÜNCEL ADRESLER DE VAR"



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre e-devlet bilgilerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Söz konusu iddia ilk olarak, Youtube'da çektiği videolarla tanınan Mesut Çevik'in Twitter paylaşımıyla gündeme geldi. Çevik, "Kimlik fotoğraflarına ve güncel adreslere kadar her şey var" dedi. e-devlet bilgilerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Söz konusu iddia ilk olarak, Youtube'da çektiği videolarla tanınan Mesut Çevik'in Twitter paylaşımıyla gündeme geldi. Çevik, "Kimlik fotoğraflarına ve güncel adreslere kadar her şey var" dedi.

DEVLET GÖREVLİLERİ HAKKINDA İDDİA





Mesut Çevik'in bu tweetine yanıt teknoloji videolarıyla tanınan Ekin Kollama'dan geldi.Ekin Kollama, "Kimlik fotoğrafları ve güncel numaralar geziyor" iddiasında bulundu.Öte yandan, İbrahim Haskoloğlu ise, "E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullandı.