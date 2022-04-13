"Çin ve Rusya'nın uzay filoları yüzde 70 arttı"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) uzayda güvenlik raporunda, Çin ve Rusya'nın uzay filolarının yaklaşık yüzde 70 oranında büyüdüğü belirtildi. Raporda, Pekin ve Moskova, uzay konusunda yeni küresel normal meydana getirme niyetiyle kendilerini lider uzay güçleri olarak konumlandırmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi. ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) uzayda güvenlik raporunda, Çin ve Rusya'nın uzay filolarının yaklaşık yüzde 70 oranında büyüdüğü belirtildi. Raporda, Pekin ve Moskova, uzay konusunda yeni küresel normal meydana getirme niyetiyle kendilerini lider uzay güçleri olarak konumlandırmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.





DIA, "2022 Uzayda Güvenlik Sınamaları" başlıklı rapor yayımladı.





Raporda "2019-2021 arasında Çin ve Rusya'nın operasyonel uzay filoları yaklaşık yüzde 70 oranında büyüdü. Bu son ve devam eden büyüme, Çin ve Rusya'nın toplam uydu filolarını yüzde 200'den fazla artırdığı 2015-2018 dönemini takip ediyor." ifadesi kullanıldı.





Her iki ülkenin uydu iletişimi (SATCOM), uzaktan algılama, navigasyon teknolojisi gibi alanlarda kapasitelerini modernize etmeye çalıştığına işaret edilen raporda, 2019'un başından bu yana, rakip uzay operasyonlarının da dünya çapında hız ve kapsam açısından büyüdüğü; Çin ve Rusya'nın uzayda karşı koyma kapasitelerinin de olgunlaşmaya devam ettiği ve yörünge tıkanıklığının arttığı belirtildi.





Raporda, Çin ve Rusya'nın yanı sıra Kuzey Kore ve İran'ın da özellikle ABD açısından kaygı verici şekilde uzay çalışmaları yürüttüğüne işaret edildi.



