Zelenski o fotoğrafı Telegram üzerinden paylaştı

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta farklı hamleler de yapılmaya devam ediyor.





Bu kapsamda sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın ana muhalefet lideri konumunda bulunan ve savaştan önce vatana ihanet suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulduğu belirtilen Viktor Medvedçuk'un ev hapsinden kaçmasının ardından gözaltına alındığını belirterek, Medvedçuk kelepçeli fotoğrafını paylaştı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.

Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.





"DETAYLARI SONRA PAYLAŞACAĞIZ"





Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız" ifadesini kullandı.Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.