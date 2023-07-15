Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Aymaz'ın Almanca Kitabı Yayınlandı: Ich Glaube Aber Warum? /15 Temmuz 2023 12:35

Abdullah Aymaz'ın Almanca Kitabı Yayınlandı: Ich Glaube Aber Warum?

Gazeteci-Yazar Abdullah Aymaz Ağabey’in “İnancımızın İlmi Dayanakları” kitabının Almanca tercümesi “Ich Glaube Aber Warum?” Define Yayıncılık’tan çıktı. Aymaz Ağabey’in İzmir’de öğretmenlik yaptığı yıllarda, öğrencileri için Risale-i Nurlardan aldığı notlarla yazdığı kitapta, Allah’ın varlığı gibi genel sorulardan, Allah’ın takdiri ve insanın özgür iradesi gibi özel konulara kadar geniş bir yelpazede zor ve son derece ilginç konulara değiniliyor.

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“Bu evren ve içindeki her şey sağduyuyu şaşırtıyor. Bu sarayı kim inşa etti? Tabiat mı yoksa tabiat kanunları mı? Sebepler mi meydana getirdi? Kendi kendine mi meydana geldi? Yoksa her şeyin üzerinde, her eylemin arkasında gizli gayri maddi eliyle çalışan bir yaratıcı mı var?” gibi temel sorulara ikna edici cevaplar sunulan kitap, heyecan verici bir keşif yolculuğuna çıkmak isteyen herkese hitap ediyor.

Aymaz Ağabey, kitapla ilgili ‘kitapdunyası.eu’ YouTube hesabında bir söyleşi gerçekleştirdi.
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