Abdullah Aymaz'ın Almanca Kitabı Yayınlandı: Ich Glaube Aber Warum?

(EĞER VİDEOYU GÖREMİYORSANIZ, İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

Aymaz Ağabey, kitapla ilgili ‘kitapdunyası.eu’ YouTube hesabında bir söyleşi gerçekleştirdi.

















“Bu evren ve içindeki her şey sağduyuyu şaşırtıyor. Bu sarayı kim inşa etti? Tabiat mı yoksa tabiat kanunları mı? Sebepler mi meydana getirdi? Kendi kendine mi meydana geldi? Yoksa her şeyin üzerinde, her eylemin arkasında gizli gayri maddi eliyle çalışan bir yaratıcı mı var?” gibi temel sorulara ikna edici cevaplar sunulan kitap, heyecan verici bir keşif yolculuğuna çıkmak isteyen herkese hitap ediyor.