Dün termometreler 50 dereceye dayandı, bugün ne olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.