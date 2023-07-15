Faciaya dönüşen Titanik dalışı sonrası OceanGate'ten şaşırtan karar

Titanik enkazına geziler düzenleyen OceanGate, 18 Haziran’da yaşanan trajik kazadan haftalar sonra yine gündemde. Şirket, bu defa da internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kapatarak dikkat çekti.



Webtekno'nun haberine göre 18 Haziran tarihinde meydana gelen Titan denizaltı faciasının üzerinden neredeyse 1 ay geçti. 5 kişinin ölümüne neden olan kazada OceanGate firmasının Titanik’e tur düzenlediği Titan denizaltı, içine doğru göçerek patlamıştı. Olayın ardından birçok detay ortaya çıkmıştı.



Tur firmasının resmî internet sitesine girdiğiniz zaman karşımıza “OceanGate Expeditions tüm keşif ve ticari faaliyetlerini askıya aldı” uyarısı çıkıyor. Benzer şekilde şirketin resmî sosyal medya hesaplarına erişmeye çalışıldığı zaman da bu hesapların askıya alındığı görülüyor.



Şirketin Facebook’ta, LinkedIn’de, Twitter’da ve Instagram’da resmî hesapları bulunuyordu. Facebook, LinkedIn ve Twitter hesapları tamamen ortadan kayboldu, şirket artık buralarda yok. Instagram hesabı ise hâlâ aktif görünüyor. Ancak hesapta hiç gönderi yok ve gizliye alınmış durumda.



Şirketin web sitesi, şirketin tüm keşif ve ticari faaliyetlerini askıya aldığını açıkladığı geçen hafta hala yayındaydı. Karar ise 18 Haziran’da dünya basınının da gündemine oturan, şirketin Titan isimli aracının patladığının ortaya çıkmasından sonra geldi.



NELER OLMUŞTU?



OceanGate denizaltısı, Kanada’nın Newfoundland sahilinin 400 deniz mili açığındaki Atlantik Okyanusu’nda Titanik gemi enkazının bulunduğu yere sabah 8 civarında iniş yapmaya başladı.



Dalıştan bir saat 45 dakika sonra aracın, ana gemi Polar Prince ile bağlantısı kesildi. OceanGate’in, bağlantıyı kaybettikten sonra kayıp denizaltıyı ABD Sahil Güvenlik’e bildirmesi ise sekiz saat sürdü.



İçinde OceanGate CEO’su Stockton Rush, Hamish Harding, Shahzada Dawood ve oğlu Suleyman Dawood, Fransız Donanması pilotu Paul-Henry Nargeolet’un bulunduğu araçtan günlerce haber alınamadı.



Saatler ve araçtaki tahmini oksijen miktarı azalırken dünyanın dört bir yanından gemiler kayıp denizaltıyı aramaya yardımcı olmaya çalıştı.



PATLAMA SESİ DUYULMUŞ



Günler sonra, denizaltıdaki beş kişinin bir patlamada öldüğü açıklandı. Ayrıca, bir ABD Donanması izleme sisteminin iniş sırasında patlamanın olası bir sesini yakaladığı, ancak arama çalışmalarının devam ettiği ortaya çıktı.



Beş yolcunun öldüğü duyurulduktan sonra, Titanik’in bulunduğu yerin yakınında patlayan denizaltının enkazı bulundu.



Yaşanan trajediden sonra CEO Stockton Rush’ın, birçok uzman tarafından şirketinin deneysel yaklaşımlarının felaket olabileceği konusunda uyarılmasına rağmen, faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Rush, kazadan önce verdiği röportajlarda; Titan’la Atlantik’in derinliklerine gitmenin caddeyi geçmekten daha güvenli olduğuna inandığını söylüyordu.



Titanik enkazına giden araçta yer almak için yolculardan 250 bin dolarlık ödemeler alınıyordu. Şimdi Kanada polisi, tam bir soruşturmanın gerekli olup olmadığına karar veriyor. Hukuk uzmanları ise Titan kurbanlarının ailelerinin, OceanGate’i dava edebileceğini söylüyor.