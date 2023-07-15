Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in itirafları, 15 Temmuz’u yerle bir etti!





Bylock nedir, bilmiyorum. Her neyse ne ama ihtilâle katılan askerler tarafından kullanılan bir şey değil. Burada esas soru; ana liste nerede? Hiçbir mahkeme bu listeyi görmedi. Belli merkezden soruluyor, gizemli cevaplarla, ‘Var.’, ‘Yok.’ deniyor. Bu hukuk değil, excel listesi.





Evet Türkiye’de vesayet rejimi vardı ve bu rejimin karargâhı Genelkurmay’dı. Artık değil, bitti. Bakan olacakların listesi Genelkurmay’a gönderilir, incelenir, kimilerinin üstü çizilir, onaylanırdı. AKP de ilk seçildiğinde listeyi gönderdi, bakanlarını öyle belirledi.





Bu bir siyasi süreçti, savcısı da bizzat Erdoğan’dı. Şimdi ulusalcılar Erdoğan’a laf söylemiyor. Çünkü korkuyorlar, korkaklar.

15 TEMMUZ, F*** DARBESİ DEĞİLDİR







Bu temel bilgileri verdikten sonra 15 Temmuz’a gelirsek. Evet, ben ihtilâle katıldım, ne yaptığımı da söyledim. 15 Temmuz F*** darbesi değildir, ben F***’cü değilim.





Bu darbeye katılan, F***’cü olmayan üst düzey o kadar isim var ki, MİT biliyor. Kendilerinden izin almadığım için isim söylemiyorum. Evet, 15 Temmuz’da bir plan vardı; fakat buna uyulmadı.





Ben de çok şaşırdım ve çok şeyi davalar başladıktan sonra öğrendim. Mahkemeler başlamadan herkese sus emri verildi ve herkes sustu. ‘Hulusi Akar hakkında kimse konuşmayacak.’ dendi, herkes sustu. Bu emrin niye verildiğini bilmiyorum; artık ilgilenmiyorum da.





Yine komutanlarımızın bana anlattığına göre, ülkedeki rüşvet çarkında birilerinin aldığı ihale payı yüzde 30’a ulaşmıştı. Rıza Sarraf bu işlerin küçücük bir parçasıydı. Bu söylediklerim gerçek değilse hain, darbeci; tüm sıfatları kabul ediyorum.





İhtilâl bir nevi polisiye bir hamleydi, müdahale edilmeliydi. Darbeye katılacak çekirdek kadro 100-150 kişiydi. Çünkü AKP’ye yanaşanlar ile F***’cülere güvenmiyorlardı. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyiydi.





Tank, köprünün kesilmesi, askerin sokağa çıkması yoktu. Yemin etmem mi gerekiyor? Rahmetli olan annemse annem, kızlarım ise kızlarım üzerine yemin ediyorum, böyleydi. Gece 03.00’te Erdoğan alınacaktı.





Köprüde olanları görünce, ‘Bunlar kim?’ dedim. Bu kadar gürültü patırtı çıkardıktan sonra Erdoğan’ı nasıl alacaktınız ki? F-16 niye uçuyor, mantığı nedir? Bu haliyle görev, benim için başarılması imkânsız göreve dönüştü.





Üstelik Erdoğan bir haftadır kayıptı, nerede olduğunu bilmiyorduk. Bin odalı sarayın mimarisi bizim için zordu. İstanbul’a gittiğinde devamlı kaldığı Huber Köşkü ise küçük ve kolaydı. Hâlâ nedenini anlayamadığım şekilde plan dışına çıkıldı.

AKIN ÖZTÜRK, ŞAM’I VURMADIĞI İÇİN HEDEF SEÇİLDİ





(Suriye’nin başkenti) Şam’ın vurulması gündeme geldiğinde Akın Öztürk, emri yerine getireceğini ancak Hava Kuvvetleri’mizin üçte birini kaybedeceğimizi söyledi. Şimdi bunun bedelini ödüyor! ‘Ne emir verirseniz yaparım.’ deseydi, bu durumda olmazdı.





‘Rus uçağını F*** düşürdü.’ deniyor. Emri veren Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal F***’cü mü? Yiğitse, mertse ‘Bu emri ben vermedim.’ desin, mahkemeye versin.





İran konusu; Doğu Perinçek’in İran’da ne işi var? Orhan Bursalı, Mehmet Ali Güller gibi isimler İran’ı savunuyor. Aytaç Yalman emekli olduktan sonra defalarca İran’a gitti. Ne işi var, MİT bilir. Kovid’den ölmeden üç hafta önce yine İran’daydı.





15 Temmuz’a dönersek; Marmaris’e Antalya’dan gelen 3 helikopter var. Üstünde jandarma yazdığını gören tanıklar var. Otel sahiline halatlarla inen siyah kıyafetli, gaz maskeli kişiler, Erdoğan’ın otelden ayrılmasından kısa bir süre sonra 2 polisi öldürüyor.





O polislerin katillerini bulmak bizim boyumuzun borcu. Biz o saatte İzmir Çiğli’deyiz. Hiç kimse, ne savcı ne polis, bize öldürülen o polislerle ilgili soru sormadı; ama oradan ceza aldım.





Burada Abidin Ünal önemli. Niye? Çünkü mahkeme istediği halde radar kayıtlarını o ve Yılmaz Özkaya ile İsmail Güneykaya göndermedi. Bir şey oldu mu; olmadı. ’38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi var.’ denildi, bir daha konuşulmadı.





‘Atama listeleri var.’ dendi, listedeki karacıların yüzde 50’si sorguya çağırılmadı, tutuklanmadı. Terfi ettiler, halen görevdeler. Bunları söylenenlerin ne kadar yamuk ve salak bir şey olduğuna dikkat çekmek için anlatıyorum.





Boğaz Köprüsü’nde siyah minibüsle gelip oradaki insanları tarayanlar korkak Sedat Peker ve Levent Bektaş mıdır? 30 öğrenci bıçaklandı; kim yaptı, halen bilmiyoruz.





Kastamonu tünelinde Binali Yıldırım’a ateş edenler kimdi? Bilmiyoruz. Yargılamadık, sormadık. Ankara’da o gece ekstradan 6 uçak uçtu. Bunlar hangi üsse veya hangi ülkeye aitti, bilmiyoruz. Hava Kuvvetleri cevap vermiyor.