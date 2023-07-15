15 Temmuz’dan hemen önce şaibeli talimat!.





M.A. o geceye ilişkin de bazı acı gerçekleri yaşadığı Avrupa ülkesinde Tr724’e aktarıyor. O gece eski istihbarat personelleri Lokman Kırcılı ve Gürsel Aktepe gibi bazı isimlerin gözaltına alınarak getirildiğini kaydediyor. Gecenin şokuyla birlikte başta amirler olmak üzere istihbarat personelinin bu ve benzeri kişilere ağır işkenceler yaptıklarını itiraf ediyor. Eski çalışma arkadaşlarına yapılanları gördüğünde bir tuvalete girip ağladığının altını çiziyor. Ancak bir şey yapamamaktan dolayı da hala kendisine kızdığını aktarıyor.