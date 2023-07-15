Turistler Ölüm Vadisi'ne neden akın ediyor?

Ölüm Vadisi'nde bu haftasonu hava sıcaklığının 55 santigrad dereceye yaklaşması bekleniyor ancak aşırı sıcaklar, turistlerin parkı ziyaret etmesini engellemiyor. Parktaki yürüyüş parkurlarındaki uyarılar, sabah saat 10.00'dan sonra parkta gezintiye çıkılmaması gerektiğini yazıyor. Ölüm Vadisi'nde gece en düşük sıcaklıklar bile 32 santigrad derecenin üzerinde seyredebiliyor. Ulusal Milli Parklar Dairesi'ne göre Ölüm Vadisi'nde 1913 yılı Temmuz ayında ölçülen 56,6 santigrad derecelik hava sıcaklığı, parkta şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Dünyanın deniz seviyesinden en düşük, en sıcak ve en kuru yeri olan Ölüm Vadisi'ne yaz aylarında gelen turistler, klimalı araçlarına dönmeden önce parkta sadece çok kısa mesafedeki noktaları geziyor.Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Temmuz ayının başı Dünya'nın en sıcak haftası olarak kayıtlara geçti.Amerika'daki başka milli parklarda da ziyaretçiler için uyarılar yapılıyor. Arizona'daki Grand Canyon Milli Parkı'nda yetkililer, ziyaretçilerin kanyonun içindeki parkurlardan günün büyük kısmında uzak durmaları gerektiğini belirtiyor. Kanyonun içindeki yürüyüş yollarındaki sıcaklık, kenarındaki sıcaklıktan 20 santigrad derece daha fazla olabiliyor.Teksas eyaletinin batısında Rio Grande nehri kıyısındaki Big Bend Milli Parkı'ndaysa hava sıcaklığının 43,3 olarak kaydedilmesi bekleniyor.Milli Parklar Dairesi Sözcüsü Cynthia Hernandez, parklardaki önlemlerin değişiklik gösterebileceğini, bazı parklardaki yürüyüş parkurlarının şartların tehlikeli olması durumunda kapatılabileceğini söyledi.Dairenin verilerine göre bu yıl Amerika'daki 424 milli parkta en az 4 kişi, aşırı sıcak havaya bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Bu ayın başında 65 yaşındaki bir erkek, Ölüm Vadisi'nde aracının içinde ölü olarak bulunmuştu.Ölüm Vadisi Kuzey Amerika'nın deniz seviyesinin en altındaki noktasıÖlüm Vadisi Milli Parkı, tehlikeli durumlarda ziyaretçilerin yetkililer tarafından kurtarılması beklentisi yerine “kendi başının çaresine bakmayı” öne çıkarıyor. Park görevlileri zorluklarla karşılaşan sürücülere yardım etmek için yollarda devriye gezse de kaybolan turistlere zamanında yardım ulaştırılacağının garantisi verilmiyor.Las Vegas'ın batısında, Nevada-California sınırında bulunan Ölüm Vadisi'ni her yıl 1 milyon 100 bin kişi ziyaret ediyor. 13 bin 848 kilometrekarelik alanı kaplayan park, Amerika'nın Alaska eyaletindekiler hariç en büyük milli parkı. Yıllık ziyaretçilerinin beşte biri parka Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında geliyor.Birçok turist, tavsiye edilen saatlerin dışında da parkı keşfetmek istiyor. Ancak aşırı sıcakta fiziksel aktivite, sıcağa dayanmayı daha da zorlaştırıyor. Sıcaklığı emen kayalar, kum ve toprak, güneş battıktan sonra da etrafı ısıtmaya devam ediyor.Bazı ziyaretçiler, sıcak rüzgar nedeniyle gözlerinin kurumasından şikayet ediyor.Ölüm Vadisi'ne İskoçya'dan gelen Alessia Dempster, “Hava çok sıcak, esinti olduğunda biraz rahatlayacağınızı sanıyorsunuz ama yüzünüze sıcak hava çarpıyor” diyor.Deniz seviyesinin 86 metre altında olan Ölüm Vadisi, sıradağlarla çevrili dar bir havza. Nem oranının çok düşük olduğu, seyrek bitki örtülü bu alanda çöl yüzeyi, güneş ışınlarıyla aşırı ısınıyor. Kayalar ve toprağın geri yansıttığı ısı, vadinin derinliklerinde hapsoluyor.Parkta turistlerin en çok ilgisini çeken noktalardan biri, tuzla kaplı Badwater Basin adlı havza. Badwater Basin, Kuzey Amerika'nın deniz seviyesinden en düşük noktası olarak biliniyor. 183 metrelik Ubehebe Krateri ise 2 bin yıl önce oluşmuş. Zabriskie Noktası, turistlerin gün batımını izlemek için tercih ettikleri bölge.