İki yapay zeka şirketinden dev işbirliği

Anlaşma kapsamında ajans, haber arşivinin bir kısmını üretken yapay zekanın haberlerde kullanımını araştırması için OpenAI şirketine lisanslıyor.



Anlaşma, medya ve yapay zeka sektörleri arasında benzer ortaklıklar için emsal oluşturabilir.



Finansal detayları paylaşılmayan anlaşmaya göre ayrıca AP, OpenAI teknolojisine ve ürün uzmanlığına erişim kazanacak.



AP, OpenAI teknolojisini haber operasyonlarına nasıl entegre edeceğini açıklamadı.



Ajans, halihazırda kurumsal kazanç raporlarını otomatikleştirmek, spor etkinliklerini özetlemek ve canlı yayınlanan etkinliklerde konuşmaları çözümlemek için yapay zekayı kullanıyor.



Ajansın haber arşivi, tatil planlama, yasal belgeleri özetleme ve bilgisayar kodu yazma becerileriyle kullanıcıları hayran bırakan ChatGPT sohbet robotu gibi yapay zeka sistemlerini eğitmek için gereken büyük miktarda veriyi sağlamaya yardımcı olacak.



Öte yandan medya kuruluşları, yanlış bilgi üretme eğilimi ve insanlar tarafından üretilen içerik ile bilgisayar programları arasında ayrım yapma konusundaki endişelerle yapay zeka teknolojisini benimsemekte yavaş kaldı.



AP'nin kıdemli başkan yardımcısı ve baş gelir sorumlusu Kristin Heitmann, "Üretken yapay zeka, haber endüstrisi için çok önemli etkileri olan ve hızlı ilerleyen bir alan" dedi.



Heitmann, "Haber kuruluşları da bunun bir parçası olmalı. Böylece irili ufaklı haber merkezleri bu teknolojiyi gazeteciliğe fayda sağlayacak şekilde kullanabilir" dedi.



Bazı medya kuruluşları, içeriklerinde halihazırda üretken yapay zeka kullanıyor. BuzzFeed, sitesindeki kişilik testlerini güçlendirmek için yapay zekayı kullanacağını duyurmuştu. New York Times, bu yıl bir Sevgililer Günü mesajı yazan bir program oluşturmak için ChatGPT'yi kullandı.



OpenAI şirketinin baş operasyon müdürü Brad Lightcap, AP'nin "yüksek kaliteli, veri temelli metin arşivlerine erişimle birlikte ajansın geri bildirimleri, OpenAI sistemlerinin yeteneklerini ve kullanışlılığını geliştirmeye yardımcı olacak" dedi.