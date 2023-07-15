ABD'yi hackleyen Çin'li korsanlarla ilgili Microsoft'tan ilk açıklama

Bugün yayınlanan blog yazısında şirket, Çinli korsanların casusluk faaliyetinin Microsoft kodundaki bir "doğrulama hatasından" kaynaklandığını belirtti.



Blog yazısı, Microsoft'un hem siber güvenlik sektörünü hem de ABD-Çin ilişkilerini sarsan bilgisayar korsanlığı olayına şimdiye kadarki en ayrıntılı yanıtı oldu.



Microsoft ve ABD yetkilileri Çarşamba akşamı Çin devletiyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının Mayıs ayından bu yana gizlice 25 kurumun elektronik posta hesaplarına sızdığını açıklamıştı. Amerikalı yetkililer bunlara en az iki ABD devlet kurumunun da dahil olduğunu bildirmişti.



Microsoft, bilgisayar sızıntısının hedefini ya da sorumlularını açıklamadı, ancak aralarında Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ve Temsilciler Meclisi'nin olduğu birçok mağdur, sızıntıdan etkilendiklerini belirtti.



Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in en üst düzey diplomatı Wang Yi'ye Jakarta'da Güneydoğu Asya Birliği Ülkeleri (ASEAN) zirvesi sırasında ABD hükümetini, şirketlerini ya da vatandaşlarını hedef alan eylemlerin kendileri için büyük kaygı kaynağı olduğunu ve sorumlulardan hesap sormak için gerekli adımların atılacağını söyledi.



Olay Microsoft'un kendi güvenlik uygulamalarının da mercek altına alınmasına neden oldu. Yetkililer ve Kongre üyeleri şirketten en üst düzey dijital denetimini tüm müşterilerine ücretsiz sunmasını istedi.