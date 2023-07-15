Amerikan bankaları ile ilgili ilginç analiz

Ancak bankalar aynı zamanda ekonominin önündeki risklere de dikkat çekerek Amerikalı tüketicilerin harcama yapmaktan kaçınmaya başladığını, kredi kartları ve ofis alanı gibi ticari emlak sektöründeki kayıpların arttığını kaydetti.



JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup'tan gelen sonuçlara ilişkin iyimserliği bir kenara bırakan yatırımcılar, durumun şu anda bir süreliğine olabileceğinin en iyisi olduğunun sinyalini verdi.



Citigroup CEO'su Jane Fraser, “Olağandışı bir ortam var, yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları ve güçlü bir istihdam piyasası. Amerikalı tüketicilerin sağlığı konusunda aşırı kaygılı olmamız gerektiğini düşünmüyorum” dedi.



JPMorgan Chase ve Wells Fargo, bankaların verdiği krediden elde ettiği kazançla mevduatlara verdiği para arasındaki farkı gösteren net faiz gelirlerinde hızlı artış rapor etti.



Citigroup için ise ticaretteki zayıflık, faiz gelirlerindeki kazanımları gölgede bıraktı. Bu durum, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi, borsaya bağımlı diğer bankalar açısından olumsuzluğa işaret ediyor. Bu bankaların raporları önümüzdeki hafta yayınlanacak.



Dünyanın en büyük varlık yönetimi firması BlackRock ise ikinci çeyrek kar tahminlerini aşsa da para akışında yavaşlama olduğunu kaydetti.



Yatırım yönetimi firması Zacks Investment Management'tan portfolyo yöneticisi Brian Mulberry, “Eğer faiz oranları artarsa kredi talebi azalmaya devam edebilir” şeklinde konuştu.



Bankalardan gelen son raporlar, Amerikan ekonomisinin sağlığına ilişkin son görünüme ışık tutuyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonla mücadele amacıyla yürüttüğü agresif faiz artışı uygulamasının ekonomiyi resesyona sürükleyeceğinden korkuyordu, ancak bu konudaki belirsizlik devam ediyor.



JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, “Amerikan ekonomisi dirençli olmaya devam ediyor” dedi ancak tüketicilerin “yavaş yavaş nakit birikimlerini eritmeye başladığını” vurguladı.



Tüketici kaygıları



Bazı banka yöneticileri, Amerikan ekonomisinin kilit lokomotiflerinden biri olan tüketicilerin sağlıklı mali duruma sahip olmaya hala devam ettiğini kaydetti, ancak harcamaların yavaşlamaya başladığına ve kimi tüketici borçlarında az miktarda kötüleşme olduğuna dikkat çekti.



FED'in haftalık verileri, tüketici borçlanmasının yavaşladığına işaret ediyor. Bankaların kredi kartları, 2022 yılı Ekim ayında en üst seviyede büyüme rapor etmişti. Tüketici kredileri üzerindeki en büyük yük, otomobil borçları.



Wells Fargo, bankaların sildiği ve tüketicilerin geri ödeme olasılığını gündem dışına aldığı borçların az miktarda kötüleştiğini kaydetti. Citi de ödenmeyen kredi kartı borçlarının arttığını bildirdi.



Wells Fargo CEO'su Charlie Scharf, ekonomiyle ilgili senaryoların kapsamının önümüzdeki birkaç çeyrek içinde daralma göstereceğini öngördü. Ancak ekonomi şimdilik tahminlerin aksine daha iyi performans göstermeye devam etse de yavaşlama olasılığı hala gündemde.



BlackRock CEO'su Larry Fink ise CNBC kanalına verdiği söyleşide, ekonomik görünümün zorlayıcı olmaya devam edeceğini kaydetti ve “Enflasyon, piyasanın varsaydığının aksine daha kalıcı olacak” ifadesini kullandı.



Öte yandan büyük bankaların mevduat seviyeleri de bir yıldan uzun süredir düşüş gösteriyor.



JPMorgan Chase, mevduatlarda az miktarda azalma eğilimi bekliyor.



Son birkaç çeyreğin en zayıf halkaları olan yatırım bankacılığı ve ticaret şirketleri düşük performans sergilemeye devam etti. Bazı yöneticiler iyileşme işaretleri gördüklerini söylese de bunu bir dönüm noktası olarak tanımlamaktan kaçındı.



JPMorgan, ticaret ve yatırım bankacılığında “filizlenme” görüldüğünü, ancak bu durumun bir eğilim haline geldiğini söylemek için erken olduğunu kaydetti.



Hem JPMorgan Chase hem de Wells Fargo, ticari emlak kredilerinden kayıpları karşılamak için önlem aldı.