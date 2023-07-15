ABD’de toplu katliam salgını: 28 saldırıda 100'den fazla can kaybı

Associated Press ve USA Today’in Northeastern Üniversitesi ile birlikte oluşturduğu ve silah şiddetini 2006’dan bu yana takip eden veri tabanına göre, Amerika o zamandan bu yana en kanlı altı ayını yaşadı.



Veri tabanına göre 1 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında, yani 181 günde yaşanan 28 toplu saldırıdan biri hariç hepsinde silah kullanıldı. Altı ay içinde düzenlenen saldırılarda 140 kişi hayatını kaybetti.



“Sarsıcı bir istatistik”



24 saat içinde, saldırgan hariç dört ya da daha fazla kişinin öldürüldüğü saldırılar, toplu katliam olarak değerlendiriliyor.



Northeastern Üniversitesi’nden kriminoloji uzmanı James Alan Fox, “Eskiden bir yıl içinde 20-30 silahlı saldırı oldu derdik. Yılın yarısında 28 saldırı sarsıcı bir istatistik” diyor.



27 Mart’ta Tennessee eyaletinin Nashville kentinde özel bir okulda eski bir öğrencinin düzenlediği saldırı sırasında üç çocuğu sınıfta bulunan Brent Leatherwood, “Ailenizin bu şekilde bir istatistiğin parçası olacağı insanın aklına hiç gelmiyor” sözleriyle hislerini anlatıyor.



Silahlanmaya ilişkin yasaları güçlendirmeyen Tennessee eyaletinde yaşayan Cumhuriyetçi Leatherwood, yakın çevresini etkileyen saldırının şokunun ardından, şiddet eğilimi olan kişilerin elinden silahların alınması için bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyor.



Saldırılardaki artışın sebebi ne?



Bazı uzmanlar toplu katliamlardaki artışı silah sahibi olanların sayısındaki artışa bağlıyor. Toplu silahlı katliamlar, Amerika’da bireysel silahlanma yasalarında bazı reform girişimlerine yol açsa da bu çabalar her zaman başarılı olmuyor.



Cumhuriyetçi Partili Tennessee Valisi Bill Lee, Nashville’deki okul saldırısının ardından eyalet meclisine ateşli silahların kendilerine ya da başkalarına zarar verme eğilimi olan kişilerden uzak tutulması için bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.



Ancak Tennessee eyaletinde böyle bir yasayı meclisten geçirmek çok zor. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu eyalet meclisi silah denetimi konusunu ele almadan tatile girdi. Vali Lee, Ağustos ayı için özel bir oturum planlamak zorunda kaldı.



Tennessee Cumhuriyetçi Partisi’nin eski icra direktörlerinden olan Brent Leatherwood, eyalet meclisi temsilcilerine mektup yazarak Vali Lee’nin yasa teklifini kabul etmeleri çağrısında bulundu.



Nashville saldırısını zanlısı saldırıda AR-15 tipi saldırı tüfeği dahil üç silah kullanmıştı.



Daha önce görülmemiş düzeyde silah şiddetine rağmen, ABD’de silah lobisinin en önemli temsilcisi sayılan Ulusal Tüfek Birliği ise (NRA) AR-15 dahil, ateşli silahlarda yasal düzenlemelere şiddetle karşı çıkıyor.