Arda Güler 'Efsane olmak istiyorum'

20 milyon euro bonservis ücreti ile İspanyol takımına transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, kulübün tarihinin bir parçası olmak istediğini dile getirdi



İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imza atan eski Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler verdiği ilk röportajda "dünyanın en önemli kulübü" için "efsane olmak" istediğini söyledi.



20 milyon euro bonservis ücreti ile İspanyol takımına transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, kulübün tarihinin bir parçası olmak istediğini dile getirdi. "Bir efsane olmak istiyorum" diyen Arda Güler sözlerine şöyle devam etti:



"Bu kulüp tarihi boyunca birçok kupa kazandı. Az önce Şampiyonlar Ligi kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Çok önemli bir kulüp olan Real Madrid'e oyunumu ve spor kariyerimi geliştirmek ve çalışmak için geldim. Ben hücum oyuncusuyum, gol atabilirim, asist yapabilirim, topu tutabilirim ve dripling yapabilirim. Rodrygo, Vini (Vinicius Jr), (Eduardo) Camavinga ve (Federico) Valverde'nin Real Madrid'e transfer olduklarında benim gibi 18 yaşındaydı. Onlar çok iyi oyuncular ve şimdi benim takım arkadaşlarım olacaklar. Şimdiden bir 'Madridista' (Real Madrid taraftarı) olduğumu hissediyorum".



Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağladı

Real Madrid forvetleri Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard ve Mariano Diaz ile sözleşme yanilememişti. Benzema Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad'a transfer olmuştu.