AB, Fransa'nın 'ABD'li bürokrat' itirazını reddetti

Avrupa Komisyonu, Fransa'nın, ABD'li teknoloji devlerinin kıta genlindeki denetimiyle ilgili Komisyon bünyesindeki kilit bir göreve bir Amerikalının atanmasını "yeniden gözden geçirmesi" yönündeki talebini reddetti.



Komisyon Sözcülerinden Dana Spinant, Paris'in talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Karar verildi. Yeniden gözden geçirmek için herhangi bir gerekçe görmüyoruz." dedi.



Komisyon, ABD'li ekonomi profesörü Fiona Scott Morton'u AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager'e bağlı antitrust birimine yeni baş ekonomist olarak seçtiğini duyurmuştu.



Fransız hükümeti, perşembe günü Brüksel'den Morton'un böylesine hassas bir göreve getirilmesini 'çıkar çatışması riski yaratacağı' iddiasıyla yeniden düşünmesini istemişti.



Fransa, Avrupa Komisyonu'na yaptığı itirazda ABD'li bir profesörün yine ABD'li büyük teknoloji firmalarını denetleyecek üst düzey bir görev için seçimine tepki göstermişti.



Scott Morton'un, ticaret engellerini ve piyasa rekabetini önlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için hükümetlerce yürütülen politikaları denetleyecek AB biriminin başına getirileceği duyurulmuştu.



Fransa'nın AB Bakanı Catherine Colonna, Scott Morton'un baş rekabet ekonomisti olarak seçilmesini "hayretle karşıladığını" belirterek kararın "Komisyon tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini" söylemişti.



Fransa Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Noel Barrot da Komisyon'un, AB'nin iddialı dijital uygulama mevzuatını yürürlüğe koyduğu bir süreçte "meşru soruları" gündeme getiren bu atamayı yeniden düşünmesi gerektiği çıkışında bulunmuştu.



Yale Üniversitesi ekonomi profesörü olan Scott Morton, 2011 ve 2012 yıllarında ABD Adalet Bakanlığı'nın antitrust bölümünde ekonomiden sorumlu başsavcı yardımcısı olarak görev yaptı.



Scott Morton burada, şirket birleşmelerini soruşturan ekonomistlerden sorumluydu.



Brüksel, Scott Morton'u eylül ayından itibaren geçerli olacak şekilde Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager'e bağlı AB Komisyonu'un antitrust biriminde yeni baş ekonomist olarak görev yapmak üzere seçmişti.



Söz konusu birim, ABD merkezli teknoloji devlerinin pazar hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını engellemek dahil AB pazarlarının rekabetçi kalmasını sağlamakla yükümlü olarak faaliyet gösteriyor.