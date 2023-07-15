Pakistan'dan Afganistan'a sert 'Taliban' suçlaması

Pakistan ordusu, radikal örgütlere mensup silahlı militanların komşu ülke Afganistan'da güvenli sığınak bulmalarından ciddi endişe duyduğunu bildirdi.



Ordu, son birkaç günde ülke içinde düzenlenen iki farklı saldırıda 12 askerin hayatını kaybettiğini ve buna "etkili bir karşılık" verileceğini belirtti.



Askeri yetkililer, radikal gruplara mensup savaşçıların Pakistan'ın Afganistan ve İran sınırındaki güney Belucistan eyaletinde bir askeri üsse saldırdığını, çıkan çatışmada dokuz askerin öldüğünü, çarşamba günü aynı bölgede çıkan bir başka çatışmada ise üç askerin daha yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.



Taliban örgütünün Pakistan kolu olan Tahrik-i Tuleba-yı Pakistan'a (Pakistan Taliban Hareketi, TTP) atıfta bulunulan açıklamada, ordunun "Afganistan'da TTP'ye sağlanan güvenli sığınaklar ve eylem özgürlüğü konusunda ciddi endişeleri olduğu" belirtildi.



"Bu tür saldırılar kabul edilemez, Pakistan güvenlik güçlerinin etkili bir şekilde karşılık vermesini gerektirecektir" denilen açıklamada, kimlerin hedef alınacağına dair detay paylaşılmadı.



Ayrıca, "Afgan vatandaşlarının Pakistan'daki terör eylemlerine karışması, ele alınması gereken bir diğer önemli endişe kaynağıdır." ifadesine yer verildi.



Afganistan'da yönetim, daha önceki açıklamalarında militanların kendi topraklarından Pakistan'a saldırı düzenlemesine izin verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.



Taliban hükümeti karşıtı Afgan siyasetçilerse, örgütün uluslararası arenada en büyük destekçisinin Pakistan olduğunu dile getiriyor.



Çatışmaların yaşandığı Belucistan, on yıllardır devam eden etnik Beluç grupların isyanı nedeniyle sorunlu olan maden zengini bir bölge konumunda.



İlaveten Belucistan bölgesinde, İslamabad hükümetini devirmeyi ve Pakistan'ı kendi katı kurallarıyla yönetmeyi amaçlayan radikal militanlar da silahlı faaliyet gösteriyor.



Pakistan Talibanı, sene başında hükümetle olan ateşkes anlaşmasını iptal ederek aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda askeri noktayı hedef aldı.



Bu saldırılarda yüzden fazla insan hayatını kaybetti.



Afganistan Talibanı ile Pakistan Talibanı her ne kadar aynı ismi taşısa da iki örgüt arasında ciddi farklılıklar bulunuyor.



İslamabad hükümeti, Afgan Talibanı'nı desteklerken Pakistan Talibanı ile kanlı savaş halinde.