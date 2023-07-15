Kremlin Erdoğan'ı yalanladı Putin’in İstanbul planı yok

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Dün, Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tahıl Koridoru konusunda Putin'le hemfikiriz" ifadelerini kullanmış ve “BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup da gönderdi. Bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile Tahıl Koridoru çalışmasının uzatılmasını temenni ederim ki temin ederiz.” Açıklamasını yapmıştı.





Ancak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Gün içinde AFP, Erdoğan’a atıfta bulunarak Putin'in tahıl anlaşmasının uzatılmasını kabul ettiğini duyurdu. Türkiye cumhurbaşkanının sözlerinden tarafların anlaşmanın uzatılması konusunda “anlaştığı” sonucu çıktı.

Erdoğan’ın bu açıklamalarını yalanlayan Peskov, Interfax'a "Bu konuda ilgili herhangi bir açıklama yapmadık" dedi.





Tahıl anlaşması, Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalandı. Daha sonra birkaç kez uzatıldı. 17 Temmuz’da sona erecek. Mayıs ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın koşullarının karşılanmaması halinde tahıl anlaşmasının tekrar uzatılmayacağını söyledi.





Putin’in yakın zamanda İstanbul planı yok





Ayrıca Kremlin’den Erdoğan’ın Ağustos ayında Vladimir Putin’i Türkiye’de ağırlamaya hazırlandıkları açıklamasına da bir cevap geldi.





Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zaman için planlanmış bir görüşmesinin olmadığını, ancak gerekmesi halinde böyle bir görüşmenin kısa süre içinde organize edilebileceğini söyledi.





Peskov, Erdoğan’ın, tahıl anlaşmasının süresi dolmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığına ilişkin açıklamasının sorulması üstüne, “Devlet Başkanı’nın (Putin) programında şu an için böyle bir görüşme bulunmuyor. Fakat gerekmesi halinde böyle bir görüşme organize edilecektir” dedi.





Peskov, ‘Rusya’nın anlaşmanın uzatılmasını kabul etmemesinin sonuçlarının neler olabileceği ve böyle bir durumda tahıl gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkışına izin verilip verilmeyeceğinin’ sorulması karşısında da, ‘anlaşmanın süresinin dolmasına henüz birkaç gün olduğunu ve Rusya’nın kararını bu konuları değerlendirmesi ardından açıklayacağını’ kaydetti.