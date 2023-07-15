Üniversite harçları geri mi getirildi? YÖK açıklama yaptı

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’, öğrenci harçlarının geri mi getirildiği sorusunu ortaya çıkardı.Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda harçların geri getirildiğine dair iddialar yer alırken BirGün, konuyu Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) sordu.YÖK’ten yapılan bilgilendirmeye göre devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, geçen yıllarda olduğu gibi, program sürelerini aşmadıkları sürece yine harç ödemeyecekler.Karar’da yer alan 1. maddenin 3. fıkrası şöyle:“2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarlar' %40 artırımlı olarak ödenir.”Aynı maddenin geçen yıl yayımlanan kararda da yer aldığını belirten YÖK, “Maddede belirtilen öğrencilerin ödemeleri gereken ücretler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir” bilgisini verdi.Öte yandan yayımlanan karar, ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde artış getirdi. Tablolarda yer alan cari hizmet maliyetleri geçen yıla göre yüzde 63.72 oranında artması sebebi ile ikinci öğretim öğrenim ücretleri de bu oranda artırıldı.YÖK’ten, karara ilişkin paylaşılan diğer bilgiler ise şöyle:“Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrenciler cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödeyecekler. Geçen yıl kayıt yaptıran bu öğrenciler cari hizmet maliyetinin 1.5 katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödemişlerdi. Geçen yıl ve daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin hakları devam ediyor. Geçici maddede ayrıntılı olarak belirtildi.Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye'de oturma izni alanlar için kardeş indirimi de getirildi. Kardeşlerin her biri için ödeyecekleri öğrenim ücretlerinden en az %25 indirim yapılacak üniversiteler tarafından. Bu oran daha fazla da olabilir.”Resmi Gazete’deki kararıyla gündeme gelen öğrenci harçlarına dair iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da yalanlandı.İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir” dendi.