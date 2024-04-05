Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Zeydan mazbatasını aldı /05 Nisan 2024 11:45

Abdullah Zeydan mazbatasını aldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ardından memnu hakları alınıp tepkiler üzerine geri verilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan bugün saat 11.30'da mazbatasını teslim aldı.

SHABER3.COM

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, bugün Van İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.

Zeydan ve Şedal mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere'den aldı.

Mazbatanın alınacağı Van Adliye binasına, DEM Parti Van Milletvekilleri, DEM Parti, HDP ve DBP il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye eş başkanları ve barış anneleri geldi.

Van Adliyesi etrafında çok sayıda polis görevlendirildi. Birçok polis Van Büyükşehir Belediyesi otobüsleri Adliye binasına getirildi.

Şedal, Zeydan ve beraberindeki heyet Adliye binasına girdi. Eş Başkanlar bina içindeki yuttaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Ne olmuştu?
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşu paylaşan Abdullah Zeydan’ı ve Neslihan Şedal’ı aday gösterdi.

Resmi adaylık başvurusunu ise Abdullah Zeydan yaptı. Türkiye’de 31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimde DEM Parti, 28 puan farkla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandı.

Ancak Adalet Bakanlığı'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması için seçimden 2 gün önce başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Başvurunun ardından Zeydan’ın ezici oy farkıyla seçimi kazanmasına rağmen mazbatanın AKP’li Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verildi.

Karar, ülke genelinde tepkiyle karşılandı. Çok sayıda kentte binlerce yurttaş sokaklara çıkıp protesto gerçekleştirdi. Yurttaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, hukukçu, pek çok ünlü isim karara sert tepki gösterdi.

Başta Van olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır gibi çok sayıda kentte aralarında gazetecilerin de olduğu 200’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Siirt, Bitlis ve Van’da ise 15 günlük eylem ve gösteri yasağı kararı alınırken bir ilçede ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yaşananlar büyük yankı bulurken Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zeydan’ın memnu haklarının iade edilmesine karar verdi. Zeydan’ın haklarının iade edilmesi ülke çağında büyük sevinçle karşılanırken 4 Mart’ta (dün) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.
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