Samanyolu Haber /Gündem / ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş: 'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok' /16 Ağustos 2022 14:33

ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş: 'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

Ünlü oyuncu Erdem Baş, ABD'de satın aldığı arabayı tanıttığı videoda, "Bunları söylemeye utanıyordum. Türkiye'de lüks arabalara binemedim, hiç böyle lüks bir cipe binmek gibi bir şansım olmamıştı" ifadelerini kullandı.

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

Geçen aylarda Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, 7 bin 500 dolara aldığı ikinci el aracı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 

YouTube kanalında aracı ve araba piyasasının anlatan Baş, "Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok" dedi. 

Arabanın Amerika'da temel bir ihtiyaç olduğunu aktaran Baş, "Burada araba temel bir ihtiyaç, koca bir kıta ve otobüsle bir yere gitmek çok zor. Dolayısıyla burada ilk önce çözülecek ihtiyaçlardan biri araba. 2. el fiyatları eskiye göre burada da biraz artmış" ifadelerini kullandı.

'UMARIM FAZLA LİNÇ YEMEM'
Baş, videoda şu ifadeleri kullandı:

"ABD'ye taşınmadan önce, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye'de kullandığım yerli marka otomobilimi 146 bin TL'ye satmıştım, birkaç ay sonra aracın fiyatının 2 katına çıktığını öğrendim. Burada satın aldığım araç ise 10 bin dolar civarındaydı fiyatları internette. Ben biraz daha uyguna buldum. Burada Alman arabaları yedek parçası pahalı olduğu çok tercih edilmiyor ama ben keseme uygun olsun diye 2. el aldım. Benim için beni bir yerden bir yere götürmesi önemli olan bana fazla bile ayağımızı yerden kesiyor. Bunları söylemeye utanıyordum ama sonunda paylaştım. Bundan dolayı umarım fazla linç yemem. Türkiye'de sattığım otomobilin fiyatına burada bu aracı aldım. Türkiye'de lüks arabalara binemedim, hiç böyle lüks bir cipe binmek gibi bir şansım olmamıştı. Burada bunu kolay bir şekilde alabildik."

İşte Erdem Baş'ın videosunun tamamı 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş: 'Bu arabayı Türkiye'de... Sonraki Haber >>

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

Korsakov’un en sevilen eseri Şehrazat

Korsakov’un en sevilen eseri Şehrazat

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:41:27