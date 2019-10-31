ABD'yi ayağa kaldıran görüntü: Devlet dairesinde Nazi bayrağı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir devlet dairesinde Nazi bayrağı asıldığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



ABD'de anonim bir hesap tarafından yayımlanan videoda Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento'da bulunan devlete bağlı şartlı tahliye merkezi Kaliforniya Düzeltme ve Rehabilitasyon Şubesi (CDCR) binasına asılmış olan bir Nazi bayrağı görüntülendi.





Video, sosyal medyada tepki toplarken, CDCR, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.





Binaya Nazi bayrağı asıldığını doğrulayan CDCR sözcüsü, "CDCR itibar zedeleyeci nesnelerin sergilenmesine sıfır tolerans gösterirken, içinde çete üyeleri ve tehlike arz eden cinsel taciz suçluları bulunan binadaki sakıncalı eşyalara bakacağız. Bu meseleyi ciddiye alarak söz konusu eşyayı ortadan kaldırdık, ve bu bayrağın halkın görebildiği şekilde asılmasının nedenini araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.