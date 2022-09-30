Samanyolu Haber /Dünya / AB'nin Rusya politikasında yeni Macaristan çatlağı /30 Eylül 2022 00:18

AB'nin Rusya politikasında yeni Macaristan çatlağı

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ancak birliğin Rusya karşıtı yaptırımlarına mesafeli kalan Macaristan cephesinden bu yönde yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Macaristan yönetiminin Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarına mesafeli duruşunun sürdüğü aktarıldı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ancak birliğin Rusya karşıtı yaptırımlarına mesafeli kalan Macaristan cephesinden bu yönde yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Macaristan Başbakan Yardımcısı Gergely Gulyas, Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gergely Gulyas, AB'nin, Rusya'ya karşı sekizinci yaptırım paketinin içerisinde enerji yaptırımlarının yer alması halinde ülkesinin yaptırım paketini "onaylamayacağını" bildirdi.

Gulyas, "Macaristan, AB'yi korumak için zaten çok şey yaptı, ancak yeni yaptırım paketindeenerji yaptırımları varsa, bunu destekleyemeyiz ve onaylamayacağız" dedi.
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