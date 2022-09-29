Samanyolu Haber /Spor / Arda son kez Galatasaray forması mı giyecek? /29 Eylül 2022 23:02

Arda son kez Galatasaray forması mı giyecek?

Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan için bir jübile maçı planlandığı ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan ile ilgili bir dizi açıklamada bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bir jübile planında söz ettiği aktarıldı.

Sarı kırmızılı kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulunduğu ifade edilen Timur'un "Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu. Bizim altyapımızdan yetişmiş. Atletico Madrid ve Barcelona'da oynamış. Finaller oynamış. Fatih Hocamız var gurur duyuyoruz. Ama futbolda Arda Turan var. Çok çok önemli bir figür. Jübile yapmadığımız oyuncularımız da var. Geç de olsa yapmak istiyoruz. Okan Hocamız da bu konulara değer veriyor. O da elit takımlarda oynamış, inşallah böyle şeyler planlıyoruz." ifadelerini kullandığı belirtildi.
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