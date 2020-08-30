AB'nin Türkiye'ye yaptırım stratejisi belli oldu



Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Berlin’de gerçekleştirilen Dışilişkiler Konseyi gayri resmi toplantısının ardından Türkiye’ye yönelik ikinci bir muhtemel yaptırım listesi sundu. Yunan Ekathimerini Gazetesi'nde yer alan habere göre Ankara’nın bölgede giderek artan saldırgan tutumunun devam etmesi durumunda bu yaptırımların devreye gireceği belirtildi ve Türkiye’ye 24 Eylül’deki “Türkiye-AB İlişkileri Olağanüstü” zirvesine kadar süre tanındı.





Borrell, Avrupa Birliği’nin Türk gemilerine ambargo uygulamaya, Avrupa Birliği limanlarına girişi ve Avrupa Birliği altyapısından, sermayesi ve teknolojisinden yararlanmasından engelleneceğini söyledi.





Borrell bunun ötesinde Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan yaptırımların da devreye girebileceğini söyledi.





Borrell, “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bağlantılı olduğu sektörlerde de yaptırımlara gitmeyi düşünebiliriz. Ankara’nın tek yanlı eylemlerine son vermesi şart. Diyalog için öncelikle gerilimin düşmesi şart” dedi.





Bununla birlikte Borrell ve toplantının ev sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptırımdan önce diyaloğa bir şans vermek istediklerini vurguladı.