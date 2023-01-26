Abramoviç’in şirketi bir Türk iş adamına mı satıldı?









Rus oligark Roman Abramovich'in hissesine sahip olduğu İngiliz telekomünikasyon şirketi Truphone’un biri Türk olan iki Avrupalı iş adamına satıldığı iddia edildi.







İnterfax’ın haberine göre bu satışın fiyatıda merak konusu. Abramoviç'in e-SIM üreten telekom şirketi Truphone, sadece 1 sterline satıldı. Anlaşma, İngiliz düzenleyiciler tarafından gözden geçirilmesinin ardından Salı günü gerçekleştirildi.





Gerçek satış rakamının ne olduğu merak konusu ama arka arkaya 15 yıldır zarar veren Truphone'ın yeni sahipleri önümüzdeki birkaç yıl içinde 15 milyon sterline kadar yatırım yapma sözü verdiler.





Ukrayna’da yaşanan çatışmalar sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle başta Premier Lig takımlarından Chelsea olmak üzere birçok varlığını kaybeden Rus milyarder Roman Abramoviç'in İngiltere'deki e-SIM üreten telekom şirketi Truphone, sadece 1 sterline satıldı. Anlaşma, şirketin borçlarının devrini de kapsıyor.





Truphone, işadamları Hakan Koç ve Pirros Kousios'un sahibi olduğu TP Global Operations tarafından satın alındı. Financial Times'ın yazdığına göre, 2020'de değeri 410 milyon sterlin olan şirket, Abramoviç ve diğer iki Rus iş adamı Aleksander Abramov ve Aleksander Frolov'dan 300 milyon sterlinden fazla yatırım aldı. Truphone'un geleceği, İngiltere'nin Mart 2022'de şirketin %23'üne sahip olan Abramoviç'e yaptırım uygulaması sonrasında gündeme geldi.





Haziran ayında Avrupalı işadamlarına satılacağı öğrenildi ve Kasım ayında Abramovich ve Frolov İngiltere yaptırım listesine alındığında OFSI satış sürecine katıldı.





Şirketin yeni sahibi Türk-Alman iş insanı Hakan Koç FT’ye "Çok rahatlatıcı bir durum. Sonunda çalışmaya başlayacağız. Şirketin nereye gideceğini bilmeden çalışan arkadaşlar için çok külfetli bir dönem oldu. Müşterilerimiz de şirkete sadık kaldı. Şimdi onlara da neler olduğunu rahatça anlatabileceğiz” dedi.