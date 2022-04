Abramoviç’in ultra lüks yatlarında isyan çıktı

Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Koyu'nda demirli bulunan 140 metre uzunluğundaki 400 milyon poundluk My Solaris isimli yatı ile Fethiye ilçesindeki Göcek yakınlarında demirli bulunan 170 metre uzunluğunda ve 600 milyon Euro değerindeki Eclipse isimli yatlarının Bermuda bayraklı olduğu belirtildi.



BERMUDA HÜKÜMET YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ



Daily Mail Gazetesi'nde yer alan haberde Bermuda hükümet yetkililerinin uluslararası baskı nedeniyle Eclipse ve My Solaris isimli yatlardan bayrakları almak için çalışmalar yaptıkları belirtildi.



Bu iki yatında uluslararası yaptırımlar kapsamında ele geçirilmemek için şu anda Türkiye’de demirli olduğu hatırlatıldı.



YATLARIN BAKIMINI YAPMAK İSTEMİYORLAR



Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Abramoviç'in yatlarına marina ve tersaneler bakım yapmayı kabul etmezken, yatların rutin bakımları ve banka muafiyetleri nedeni ile yakıt ikmali yapamadığı ve personelin Şubat ayından bu yana maaş alamadığı için hayal kırıklığına uğradığı açıklandı.



Daily Mail’e konuşan bir kaynak, “Filonun tamamı Bermuda bayrağı altında ve onları ele alma sürecindeler. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, bunun yakın olduğu. Bayrak olmadan yelken açamazsınız. Kaptan tutuklanacak. Yakıt sıkıntısı da var. Gemilere yakıt ikmali yapmak için milyonlarca sterlin ödediğinizde, bankacılık kanallarından geçmek zorundalar bu da şu anda mümkün görünmüyor” dedi.



Haberde ayrıca bayraklarının geri alınmasının Roman Abramoviç’in süper yatlarının normal bakımı için karadan yardım alamayacağı anlamına geldiği ve iki yatta bulunan 200 personele Şubat ayından bu yana maaşlarını alamadıkları belirtildi.



MY SOLARİS'TEN 30 KİŞİ TAZMİNATLARINI ALARAK TERK ETTİ



Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi’nde demirli bulunan My Solaris isimli yatın 30 personelinin tazminatlarını alarak yatı terk ettikleri belirtildi.



Yat bölümü başkanı Derek Byrne, “Roman Abramovich’in teknelerindeki bazı ekipler, ücretlerin ödenmemesi nedeni ile bize ulaştı. Dış hizmetler etkilendi ve hatta yakıt ve ekipman tedariki azaltıldı veya durduruldu” diye konuştu.



YATLAR MARİNALARDAN ÇIKIP KOYLARA DEMİRLEMİŞTİ



Roman Abramoviç'in geçtiğimiz ay Bodrum'a gelerek Global Port Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlemesinin ardından uluslararası baskılar nedeniyle yat marinadan ayrılarak Yalıkavak koyunda açığa demirlemişti.



Marmaris'teki gemi iskelesine demirleyen Eclipse isimli yatta bu hafta iskeleden ayrılarak Fethiye'nin Göcek Mahallesi koylarında açığa demirleyerek beklemeye başladı.