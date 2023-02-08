Samanyolu Haber /Gündem / Acı bilanço: Can kaybı 9 bini aştı /08 Şubat 2023 20:05

Acı bilanço: Can kaybı 9 bini aştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 9 bin 57'e yükseldi.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 13.50 itibariyle bildirildiğine göre toplam 9 bin 57 vatandaş hayatını kaybetti; 52 bin 779 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala vatandaşlar bulunuyor.

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