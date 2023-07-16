Acil servise kaldırılan Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun hastalığına ilişkin ilk açıklama yapıldı.







Sheba Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan Netanyahu'nun, dehidrasyon (sıvı eksikliği) sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastane tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan'a dehdirasyon teşhisi konuldu" ifadesi yer aldı. Netanyahu'ya deri altı holter testleri yapıldığının aktarıldığı açıklamada, başbakanın kalbinin tamamen sağlıklı olduğu belirtildi.





Hastane, gece boyunca gözlem altında tutulan 73 yaşındaki Netanyahu'nun, aşırı sıcağa karşı korunmadan tatil yaptığını söyledi.





Hastane ayrıca, Netanyahu'nun moralinin iyi olduğunu ve önümüzdeki saatlerde taburcu edileceğini açıklamalarına ekledi.





İsrail basını, Netanyahu'nun kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını, hastaneye giderken "bilincinin tamamen yerinde olduğunu" yazmıştı.





İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberleri doğrulayarak durumunun iyi olduğunu, muayene altında olduğunu açıklamıştı.