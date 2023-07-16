Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, Türkiye'den gelen kaçak göçmenleri göndermek için formül arıyor /16 Temmuz 2023 12:39

İngiltere, Türkiye'den gelen kaçak göçmenleri göndermek için formül arıyor

İngiltere, Türkiye'ye sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için özel anlaşma arayışına girdi. Yakın zamanda hükümet yetkililerinin Türkiye'ye geleceği belirtirken yetkililer Türkiye'den gelen göçmen artışının şubat ayında yaşanan yıkıcı depremler ve kötü ekonomik durumla ilgili olabileceğini söyledi.

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İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, Türkiye'ye sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Arnavutluk ile yapılan anlaşma benzeri özel bir çözüm arayışında olduğu bildirildi.

Euronews Türkçe’nin The Telegraph'ın haberinden aktardığına göre Suella Braverman, Türkiye'den teknelerle gelen göçmen sayısındaki "büyük artışın" ardından bu ülkeye sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Arnavutluk tarzı bir anlaşma arayışında.

Arnavutluk'tan son yıllarda İngiltere'ye gelen göçmen sayısında ciddi artış yaşanmış, bu durum iki ülkeyi bir çözüm bulmaya zorlamıştı.

TÜRKİYE’DEN BU YIL BİNDEN FAZLA KİŞİ KAÇAK GİTTİ: DEPREM VE KÖTÜ EKONOMİ
Gazeteye göre yılbaşından bu yana Türkiye'den binden fazla göçmen Manş Denizi üzerinden Birleşik Krallık'a ulaştı. Bu rakam önceki yıllara göre önemli bir artışa işaret ediyor ve İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerde Türkiye ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri haline geldi.

Gazetenin haberinde İçişleri Bakanı Braverman ve Göç Bakanı Robert Jenrick'in, Arnavutluk tarzı bir anlaşmanın Türkiye ile de yapılması olasılığını değerlendirdiği belirtildi. Jenrick'in bu ay içinde Türk hükümetiyle yasa dışı göçmenlerin geri alımını kolaylaştıracak olası bir anlaşmayı görüşmek için İstanbul'a uçmasının beklendiği belirtildi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, Türkiye'den gelen göçmen artışının şubat ayında yaşanan yıkıcı depremler ve kötü ekonomik durumla ilgili olabileceğini söyledi.

“TÜRKİYE GERÇEK BİR ENDİŞE KAYNAĞI”
İsminin açıklamadığı İçişleri Bakanlığı yetkilisi "Türkiye gerçek bir endişe kaynağı çünkü sayılarda büyük bir artış var ve göçmenleri daha kolay sınır dışı edebilmemiz gerekiyor." dedi.

Daha önce yasa dışı göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı hazırlayan İngiltere, yargı engeli nedeniyle bu planı şimdilik rafa kaldırmış durumda.

Ancak hükümet, yasa dışı göçü azaltmak için caydırıcı unsurlar üzerinde durmaya devam ediyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'ın ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sınır dışı uçuşlarını engelleyebilecek kararlarını görmezden gelebileceği belirtiliyor. 

AB’YE İLTİCA EDENLER LİSTESİNDE TÜRKLER ÜÇÜNCÜ SIRAYA ÇIKTI
Öte yandan 2022'de Avrupa Birliği ülkelerine en çok iltica edenler listesinde Türk vatandaşları üçüncü sıraya kadar çıktı. 2022 yılında 58 000 Türk vatandaşı AB ülkelerine ilk kez iltica başvurusu yaptı. Türk vatandaşları 2021 listesinde beşinci sırada yer almıştı.
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