"Açılmayı değil bir aya kadar tam kapanmayı konuşalım"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sosyal medya hesabından 15 - 21 Şubat’a göre her ilde 100 bin kişide görülen Koronavirüs vakalarını açıkladı. Paylaşılan haritaya göre her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 60.19’dan 68.23’e yükselirken Ankara’da 8-14 Şubat arasında 100 binde 35.49 olan vaka sayısı geçen hafta 35.39’a düştü. İzmir’de de 44.39 olan vaka sayısı 42.67’ye geriledi. Tabloda Karadeniz Bölgesi’ndeki vaka sayılarının önceki hafta gibi yüksek olması dikkat çekti. AKP kongreleriyle de gündeme gelen şehirlerden Ordu, 100 bin kişide 228.40 vakayla, vaka yoğunluğu en fazla olan il oldu.







Bakan Koca, tabloya ilişkin "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" dedi.





"Normalleşme için erken"





Vakalara ilişkin değerlendirmede bulunan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, "Şu anda toplumda bağışıklık sağlanan miktar yüzde 1.5’i bulmuyor. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 1 milyon civarında ve bu kişilerde 2-3 hafta sonra bağışıklık sağlanmış olacak. Bu durum normalleşme için erken" yorumunu yaptı.





"Yüzde 70 bağışıklık sağlandığında normalleşmeyi konuşabiliriz"





Karadeniz’deki vaka sayılarının yüksek olduğuna dikkat çeken Bulut, "Biz kesinlikle 14-28 günlük tam kapanmanın hâlâ daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Toplumda yüzde 70 bağışıklık sağlandığı zaman normalleşmeyi konuşabiliriz. Bu rakamlar 1000’in altına çekilmeden, ölüm oranları düşmeden normalleşme olamaz. Henüz pandemi devam ediyor" diye konuştu.