"Açlık, hayat pahalılığı ve işsizliğin altında Erdoğan’ın imzası var"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada dikkat çekici ifadeler kullandı.







Altı partinin sistem değişikliği üzerinde çalışmansın “tüm Türkiye’nin yuvarlak masa etrafında oturması anlamına geldiğini” savunan Babacan, “Biz yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu yeni dönemde Türkiye tam demokrasiyle taçlanacak ve DEVA Partisi bu değişimin asli unsuru olacak” ifadelerini kullandı.





‘RÖVANŞİZM OLMAYACAK’





Parlamenter Sistem’e geçişin ardından rövanşizvme izin vermeyeceklerini söyleyen Babacan, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecini tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacağız. Bu geçişin ardından rövanşizmmiş, şuymuş buymuş hiçbiri olmayacak. Türkiye artık üstte çıkanın alttakini ezdiği nöbetleşe zorbalık günlerine dönmeyecek” dedi.





‘İKTİDAR ORTAKLARI AĞIR BİR SEÇİM YENİLGİSİ ALACAKLAR’





Altı parti olarak seçim güvenliğine yönelik adımlar attıkları anlatan Babacan, “Milletimizin demokratik iradesine leke sürülmesine izin veremeyiz. Bu otoriter ittifaktan kurtulmak için sandık gününü iple çeken milletimizin umudunu boşa çıkaramayız. Bu nedenle altı siyasi parti olarak seçim güvenliğini sağlamak üzere bir komisyon oluşturduk. Seçim güvenliğini sağlayacağız. İktidar ortakları ağır bir seçim yenilgisi alacaklar ve onları yolcu edeceğiz” şeklinde konuştu.





‘NASIL YÜZYÜZE BAKABİLİYORSUNUZ?’





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birbirlerini yönelik sözlerini hatırlatan Babacan, “Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan: Asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?” diye sordu.

“Bahçeli, merak ede ede birbirimizle nasıl yüz yüze bakabildiğimizi merak etmiş” diyen Babacan, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le hak ve özgürlükleri nasıl tanıyacağımızı merak etseydi şaşardım. Umarım siyasi paparazzilikten fırsat bulur da sistemin içeriğini konuşur” dedi.







‘BAHÇELİ, BİRAZ DEMOKRASİ BİLİNCİNE SAHİP OLSA…’





Bahçeli’nin farklı fikirleri olanların yan yana gelip sorun çözemeyeceklerini sandığını söyleyen DEVA lideri, “Genel başkanlar olarak aramızda bir çatışma alanı yok. Hep birlikte ‘demokrasi’ diyoruz. Bahçeli, biraz demokrasi bilincine sahip olsa, insanlık için küçük, kendisi için büyük bir adım atacak” ifadelerini kullandı.





‘ÜLKEDE AÇLIK, YOKSULLUK VARSA ALTINDA ERDOĞAN’IN İMZASI VAR’





Erdoğan’a da yüklenen Babacan, “Erdoğan tek yetkili olduğu dönemi anlatırken, ‘Açlığa razı olun, yoksa özgürlüğünüz elden giderdi’ gibi manasız laflar ediyor. Çarpıtmaya bakın. Ülkede açlık, yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik varsa bunun altında bizzat Erdoğan’ın imzası var” şeklinde konuştu.