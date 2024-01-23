Samanyolu Haber /Gündem / 'Açlık tarikatı' skandalında yeni gelişme /23 Ocak 2024 23:17

'Açlık tarikatı' skandalında yeni gelişme

Kenya'da 429 kişinin ölümüne neden olan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie ve 94 sanık, cinayet ve terörün ardından 238 kez taksirle adam öldürmekten suçlandı.

SHABER3.COM

Kenya'daki 'açlık tarikati' ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Daha önce terör ve cinayetten suçlanan 95 sanık, bugün çıktıkları mahkemede 238 kez taksirle adam öldürmekle suçlandı.

Suçlamalar, tarikat üyelerinin gömüldüğü Shakahola Ormanı'ndan çıkarılan 429 cesetten 238'i için yapıldı. Sanıklar suçlamaları reddederken, 238 kişinin de yetişkin olduğu aktarıldı.

Yaklaşık 4,5 saat süren suçlamalar sonrası mahkeme heyeti sanıkların serbest kalmasına yönelik talebi reddetti.

NELER YAŞANDI?

Geçen hafta da ölen 191 çocuk için hakim karşısına çıkan Mackenzie ve bazı sanıklar için mahkeme, akıl sağlığı kontrolü talep etmişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Operasyonlarda tarikatın elinden 100'e yakın kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Açlık tarikatı' skandalında yeni gelişme Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:17:24