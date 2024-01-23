İki kez ertelenmişti: İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.





İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Reisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.





Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ikilinin basın açıklaması yapacağı belirtildi.





Ziyaret kapsamında Gazze ile PKK'nın yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşının da görüşülmesi bekleniyor.





Ziyaret iki kez ertelenmişti

Reisi'nin Ankara ziyareti daha önce iki kez ertelenmişti. Gazze'de savaşın başlamasından sonra bölge ülkeleri arasında görüşme trafiği artmış, Erdoğan da bu kapsamda Reisi'nin 2023 yılının kasım ayı sonlarında Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Ancak Reisi'nin 28-29 Kasım olarak planlanan Ankara ziyareti ertelenmişti.





3 Ocak 2024'te ise Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmişti. Bu son gelişme Reisi'nin 4 Ocak için planlanan ziyaretinin ikinci kez ertelenmesine neden oldu.