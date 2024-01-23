ENAG'dan TÜİK'e 'hissedilen enflasyon' eleştirisi: 'Hukuki sonucu olacaktır'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin vatandaşlarca iki kat daha yüksek hissedildiğini hesapladı.





TÜİK’in hesaplamalarına göre yüzde 64,7 olarak 2023 yılı tüketici enflasyonu yüzde 129,4 dolayında hissedildi.





Hesaplamanın paylaşıldığı kurum içi sunumda bağımsız iktisatçıların oluşturduğu ENAG'ın enflasyon verileri ''şeffaf'' olmamakla eleştirilmişti.





'Literatürde yeri yok'

ENAG, TÜİK’teki sunuma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.





Ekonomi literatüründe "sunulan enflasyon" ve "hissedilen enflasyon" ayrımı olmadığını belirten paylaşımda "Bu oranın TÜİK tarafından açıklanması ise tam anlamıyla bir itiraftır ve bunun hukuki sonuçları olacaktır" denildi.





ENAG, TÜİK tarafından yöneltilen eleştirilere de şu yanıtı verdi:





"Sadece fiyat ve enflasyon verilerini değil, fiyat verileri ile bağlantılı olan daha birçok veriyi de taraflı ve gerçek olandan farklı sunan güzide kurumumuz TÜİK’i yönetenlerin bilmesi gereken birkaç önemli konu vardır:





TÜİK’in fiyat verileri halkın gelir seviyesi ile uyumunu kaybetmiş, halk bundan dolayı fakirleşmiştir

Fiyat verileri ile reel hale dönüştürülen ekonomik büyüme oranları da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ise gelir paylaşımını bozmaktadır

Hissedilen enflasyon oranı, literatürde yeri olmasa da, esas itibariyle günümüz Türkiyesi’nde genel fiyat endeksindeki değişimi birebir yansıtmaktadır

Bu oranın TÜİK tarafından açıklanması ise tam anlamıyla bir itiraftır ve bunun hukuki sonuçları olacaktır"