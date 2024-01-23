Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş 10 kişi kalan Adana Demirspor ile berabere kaldı /23 Ocak 2024 22:39

Beşiktaş 10 kişi kalan Adana Demirspor ile berabere kaldı

Sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibini mağlup edemedi. Bir topu direkten dönen Beşiktaş, evinde oynadığı son beş maçta dördüncü puan kaybını yaşadı.

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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Yusuf Baresi'nin 48. dakikada kırmızı kart gördüğü, Semih Kılıçsoy'un 69. dakikada direğe takıldığı maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla sahasında oynadığı son beş maçta sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş, puanını 36'ya, beş maçtır kazanamayan Adana Demirspor ise 31'e yükseltti.

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti. Tüpraş Stadı'nda çıktığı bu maçların 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 

BİR KIRMIZI KART, BİR DİREK

İki takımın da net pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmada Adana Demirspor ikinci yarının başında 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Yusuf Barasi, Demir Ege Tıknaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarı kart ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy ile gole yaklaştığı pozisyonda top direkten geri geldi. Sağ kanatta Jonas Svensson'un pasında topla buluşan Semih Kılıçsoy ceza sahası sağ çaprazdan kaeye gönderdiği sert şutunda üst diereğe çarpan top dışarı gitti.

İki takımın da tabelayı değiştiremediği karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
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