Beşiktaş 10 kişi kalan Adana Demirspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Yusuf Baresi'nin 48. dakikada kırmızı kart gördüğü, Semih Kılıçsoy'un 69. dakikada direğe takıldığı maç 0-0 sona erdi.





Bu sonuçla sahasında oynadığı son beş maçta sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş, puanını 36'ya, beş maçtır kazanamayan Adana Demirspor ise 31'e yükseltti.





Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti. Tüpraş Stadı'nda çıktığı bu maçların 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.



